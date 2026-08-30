Прогноз погоди на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2026 року

Початок осені буде теплим, але тиждень завершиться дощами

В Україні перший тиждень вересня розпочнеться з теплої, місцями спекотної погоди. На початку періоду температура вдень подекуди сягатиме +30° і вище. У деяких областях можливі короткочасні дощі та грози, однак загалом погода залишатиметься літньою. У другій половині тижня кількість опадів збільшиться, а температура поступово знизиться. Найпомітніше похолодання очікується ближче до вихідних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

31 серпня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+32°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На півдні: Температура вночі +14°..+19°, вдень +29°..+32°. Переважно без опадів.

На заході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+31°. Місцями короткочасний дощ, можлива гроза.

На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +28°..+32°. Переважно сухо.

У центрі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+32°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

У Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +27°..+29°. Без істотних опадів.

1 вересня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +12°..+17°, вдень +24°..+29°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +28°..+32°. Переважно сухо.

На заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +23°..+28°. Короткочасні дощі та грози.

На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+31°. Переважно без опадів.

У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +25°..+30°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

У Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +25°..+27°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

2 вересня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +11°..+16°, вдень +24°..+29°. Переважно без опадів.

На півдні: Температура вночі +14°..+19°, вдень +28°..+33°. Переважно сухо.

На заході: Температура вночі +11°..+16°, вдень +24°..+29°. Без істотних опадів.

На сході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Переважно сухо.

У центрі: Температура вночі +11°..+17°, вдень +24°..+29°. Переважно без опадів.

У Києві: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Без істотних опадів.

3 вересня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +13°..+19°, вдень +24°..+29°. Вдень місцями короткочасний дощ і гроза.

На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +27°..+32°. Переважно сухо.

На заході: Температура вночі +8°..+14°, вдень +21°..+26°. Місцями короткочасний дощ.

На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +25°..+30°. Переважно без опадів.

У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +24°..+29°. Місцями короткочасні дощі та грози.

У Києві: Температура вночі +13°..+17°, вдень +24°..+27°. Місцями дощ і гроза.

4 вересня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +11°..+17°, вдень +23°..+28°. Місцями короткочасний дощ і гроза.

На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +27°..+31°. Переважно без істотних опадів.

На заході: Температура вночі +11°..+16°, вдень +18°..+23°. Короткочасні дощі, місцями грози.

На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +26°..+31°. Переважно сухо.

У центрі: Температура вночі +12°..+18°, вдень +24°..+29°. Місцями короткочасні дощі та грози.

У Києві: Температура вночі +13°..+17°, вдень +23°..+27°. Можливий короткочасний дощ.

5 вересня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +19°..+24°. Дощі, місцями грози.

На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +25°..+30°. Місцями дощі та грози.

На заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +18°..+23°. Дощі, місцями грози.

На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +24°..+29°. Дощі, місцями грози.

У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +20°..+25°. Дощі, місцями грози.

У Києві: Температура вночі +14°..+17°, вдень +20°..+24°. Дощ, можлива гроза.

6 вересня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: Температура вночі +8°..+13°, вдень +20°..+25°. Дощі.

На півдні: Температура вночі +12°..+17°, вдень +23°..+29°. Переважно без істотних опадів.

На заході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +19°..+24°. Переважно без істотних опадів.

На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +20°..+25°. Дощі, місцями грози.

У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +20°..+25°. Місцями дощ.

У Києві: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Дощ.

Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».