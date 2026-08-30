Прогноз погоди на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2026 року
Початок осені буде теплим, але тиждень завершиться дощами
В Україні перший тиждень вересня розпочнеться з теплої, місцями спекотної погоди. На початку періоду температура вдень подекуди сягатиме +30° і вище. У деяких областях можливі короткочасні дощі та грози, однак загалом погода залишатиметься літньою. У другій половині тижня кількість опадів збільшиться, а температура поступово знизиться. Найпомітніше похолодання очікується ближче до вихідних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
31 серпня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+32°. Місцями короткочасний дощ і гроза.
- На півдні: Температура вночі +14°..+19°, вдень +29°..+32°. Переважно без опадів.
- На заході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+31°. Місцями короткочасний дощ, можлива гроза.
- На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +28°..+32°. Переважно сухо.
- У центрі: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+32°. Місцями короткочасний дощ і гроза.
- У Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +27°..+29°. Без істотних опадів.
1 вересня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +12°..+17°, вдень +24°..+29°. Місцями короткочасний дощ і гроза.
- На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +28°..+32°. Переважно сухо.
- На заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +23°..+28°. Короткочасні дощі та грози.
- На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +27°..+31°. Переважно без опадів.
- У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +25°..+30°. Місцями короткочасний дощ і гроза.
- У Києві: Температура вночі +15°..+17°, вдень +25°..+27°. Місцями короткочасний дощ і гроза.
2 вересня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +11°..+16°, вдень +24°..+29°. Переважно без опадів.
- На півдні: Температура вночі +14°..+19°, вдень +28°..+33°. Переважно сухо.
- На заході: Температура вночі +11°..+16°, вдень +24°..+29°. Без істотних опадів.
- На сході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Переважно сухо.
- У центрі: Температура вночі +11°..+17°, вдень +24°..+29°. Переважно без опадів.
- У Києві: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Без істотних опадів.
3 вересня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +13°..+19°, вдень +24°..+29°. Вдень місцями короткочасний дощ і гроза.
- На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +27°..+32°. Переважно сухо.
- На заході: Температура вночі +8°..+14°, вдень +21°..+26°. Місцями короткочасний дощ.
- На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +25°..+30°. Переважно без опадів.
- У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +24°..+29°. Місцями короткочасні дощі та грози.
- У Києві: Температура вночі +13°..+17°, вдень +24°..+27°. Місцями дощ і гроза.
4 вересня
П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +11°..+17°, вдень +23°..+28°. Місцями короткочасний дощ і гроза.
- На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +27°..+31°. Переважно без істотних опадів.
- На заході: Температура вночі +11°..+16°, вдень +18°..+23°. Короткочасні дощі, місцями грози.
- На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +26°..+31°. Переважно сухо.
- У центрі: Температура вночі +12°..+18°, вдень +24°..+29°. Місцями короткочасні дощі та грози.
- У Києві: Температура вночі +13°..+17°, вдень +23°..+27°. Можливий короткочасний дощ.
5 вересня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +19°..+24°. Дощі, місцями грози.
- На півдні: Температура вночі +15°..+20°, вдень +25°..+30°. Місцями дощі та грози.
- На заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +18°..+23°. Дощі, місцями грози.
- На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +24°..+29°. Дощі, місцями грози.
- У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +20°..+25°. Дощі, місцями грози.
- У Києві: Температура вночі +14°..+17°, вдень +20°..+24°. Дощ, можлива гроза.
6 вересня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +8°..+13°, вдень +20°..+25°. Дощі.
- На півдні: Температура вночі +12°..+17°, вдень +23°..+29°. Переважно без істотних опадів.
- На заході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +19°..+24°. Переважно без істотних опадів.
- На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +20°..+25°. Дощі, місцями грози.
- У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +20°..+25°. Місцями дощ.
- У Києві: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Дощ.
Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».
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