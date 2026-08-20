Україну розігріє до +37°, але ненадовго: коли прийде похолодання

Після двох днів сильної спеки температура у більшості областей знизиться до +22…+27°

В Україні 21 та 22 серпня очікується спекотна погода. У більшості областей температура вдень сягатиме 35-37°. Водночас уже 23 серпня у низці регіонів спека відступить, місцями пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Упродовж 21-22 серпня температура повітря вночі становитиме 15-23°. Удень у більшості областей прогнозується сильна спека – 35-37°. При цьому 21 серпня у північній частині країни, а 22 серпня у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Помітна зміна погоди очікується 23 серпня. Уночі короткочасні дощі та грози місцями прогнозуються у більшості північних областей, а вдень – у центральних. На решті території істотних опадів не передбачається.

Температура вночі 23 серпня знизиться до 11-18°, а вдень становитиме 22-27°. У центральних областях повітря прогріється до 32°.

Водночас на сході та південному сході України спека не відступить – там стовпчики термометрів сягатимуть 35-37°. Вітер упродовж найближчих днів буде переважно південно-західним, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 21 серпня карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 22 серпня карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 23 серпня карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на початку серпня Україну вже накривала хвиля аномальної спеки. Її пік припав на 6 серпня, коли в низці областей температура повітря сягала +35…+38°. Того дня у кількох регіонах денні максимуми перевищили попередні історичні значення для цієї дати.

Через високу температуру виникали й проблеми з інфраструктурою: зокрема, у Львові спека спричинила аварійне відключення в електромережі, через яке частина міста залишилася без світла.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у серпні очікується на 1,5-2° вищою за кліматичну норму. Водночас упродовж місяця прогнозувалися періоди як спекотної, так і прохолоднішої погоди.