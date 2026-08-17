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Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду
Сильний вітер і град накриють регіони України
фото: glavcom.ua

Небезпечні погодні явища охоплять низку областей та затримаються щонайменше на два дні

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у низці регіонів України 17 та 18 серпня. Очікуються грози, в окремих районах – град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».

У другій половині дня 17 серпня з утриманням до кінця доби грози прогнозуються у більшості західних та північних областей, а також на Вінниччині.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду фото 1
фото: «Укргідрометцентр»

В окремих районах цих регіонів очікується град. Також синоптики попередили про шквали зі швидкістю 15-20 м/с. Через небезпечні метеорологічні явища оголошено І рівень небезпечності.

Несприятливі погодні умови збережуться і наступного дня. 18 серпня грози прогнозуються у західних областях. Удень вони також очікуються у північних регіонах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

В окремих районах 18 серпня також можливий град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Для цих територій синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували на понеділок, 17 серпня, теплу погоду на більшій частині України. Температура повітря вдень мала сягнути 26–31°, водночас у західних та північних областях очікувалися короткочасні дощі та грози.

Теги: погода прогноз погоди Україна гроза дощ

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