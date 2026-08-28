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Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень
27 серпня було зафіксовано побиття рекорду мінімального припливу води до Дністровського водосховища
фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики повідомили про гідрологічну посуху на Дністрі

На Дністрі триває активна фаза гідрологічної посухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що 27 серпня було зафіксовано побиття рекорду мінімального припливу води до Дністровського водосховища 30 м3/с, що становить всього 12% норми.

Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень фото 1
Тернопільщина: зафіксовано найнижчий рівень води у Дністрі за 131 рік спостережень фото 2

«28 серпня у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) рівень води є нижчим від історичних мінімальних відміток за весь період спостережень з 1895 року, витрата води досягла історичного добового мінімуму за багаторіччя – 24 м3/с (12 %)», – додав Укргідрометцентр.

Нагадаємо, 31 липня Україна та Молдова домовилися тимчасово скоротити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометцентру, липень 2026 року став одним із найпосушливіших за останні роки. Водність більшості річок української частини басейну Дністра становила лише 10-40% від норми, а приплив до Дністровського водосховища – близько 21% від середнього багаторічного показника.

До слова, у Молдові ухвалено низку термінових заходів для забезпечення енергетичної безпеки країни та захисту її водних ресурсів. Відповідні рішення затвердила Національна комісія з управління кризами під головуванням прем'єр-міністра Василя Тофана на тлі стрімкого зниження рівня води у річці Дністер.

Теги: вода Укргідрометцентр Тернопільщина

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