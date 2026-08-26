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189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026
Ситуація на фронті 26 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 26 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 60 авіаційних ударів із застосуванням 197 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 7192 дрони-камікадзе та здійснив 2340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 серпня на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 53 окупанти, 17 поранено. Знищено дев'ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки та 34 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, один спеціальний засіб та 116 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 407 безпілотних літальних апаратів різних типів. 

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося чотири боєзіткнення. Ворог здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах Приліпки, Стариці, Синельникового та Вільчі. Чотири боєзіткнення тривають.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали сім спроб загарбників просунутися в районі Лиману та у бік Греківки й Новоселівки. Три атаки тривають. 

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Закітного та у бік Миколаївки.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Триває одне боєзіткнення в районі Федорівки Другої.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 10 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Русиного Яру. Два боєзіткнення тривають.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 14 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

  • Білицького
  • Василівки
  • Сергіївки
  • Новопавлівки
  • в районі Удачного 
189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив три атаки у бік Піддубного та в районі Рибного.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили п'ять ворожих атак у бік Воздвижівки, Чарівного, Новоселівки та в районі Білогір'я. 

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік Малої Токмачки, Новоандріївки та Лук'янівського.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

189 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 серпня 2026 фото 12

Нині триває 1645-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка Покровськ ворог укриття Миколаїв Слов’янськ Генштаб окупанти

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