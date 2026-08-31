Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія завдала удару по заводу PepsiCo на Миколаївщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія завдала удару по заводу PepsiCo на Миколаївщині
Компанія PepsiCo на Миколаївщині потрапила під удар окупантів
фото з відкритих джерел

Внаслідок російського удару ніхто зі співробітників не постраждав

У суботу, 29 серпня, російські війська завдали удару по виробничому комплексу компанії PepsiCo в Миколаївській області, де виготовляють газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву компанії від 30 серпня.

Внаслідок атаки об'єкт зазнав пошкоджень. У пресслужбі PepsiCo не деталізували характер руйнувань та терміни відновлення роботи, проте зазначили, що вже оцінюють наслідки для мінімізації збоїв у постачанні продукції українським споживачам.

У компанії окремо наголосили, що внаслідок ворожого удару ніхто зі співробітників підприємства не постраждав.

Нагадаємо, російська атака знищила склад Дитячого фонду ООН (UNICEF) у селищі Чубинське Київської області. Там зберігалися гуманітарні запаси для українських дітей та родин, які постраждали від війни. 

Склад був уражений під час російської атаки 27 серпня. Внаслідок удару знищено запаси гуманітарної допомоги, призначені для найбільш вразливих дітей і сімей. Йдеться про матеріали та обладнання, які використовувалися для підтримки населення, що постраждало через війну.

Як відомо, російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Через масштаб втрат компанія вирішила скоротити частину витрат. Цю інформацію підтвердила пресслужба Fozzy Group в коментарі Forbes.

Лише у серпні внаслідок російських атак постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group, через які товари надходили до магазинів мережі. Частина цих об'єктів була знищена або зазнала пошкоджень, що безпосередньо вплинуло на роботу логістичної системи компанії.

Варто нагадати, що російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. Водночас українцям не загрожує системний дефіцит продуктів.

Теги: Миколаїв Миколаївщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія представлена брендами «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea
РФ вдарила по підприємству, де виробляють Pepsi та чай Lipton
Вчора, 20:31
«От так і жити»: ми знову вчимося новій реальності
«От так і жити»: ми знову вчимося новій реальності
Вчора, 08:27
Російський диктатор Путін
Тактична ядерна зброя – останній козир Кремля чи зброя без воєнного сенсу?
28 серпня, 08:19
Пострпред України на Радбезі ООН Андрій Мельник запропонував створити 50-кілометрову зону на території Росії
Україна запропонувала Радбезу ООН план припинення війни
25 серпня, 08:50
Місцевий мешканець стоїть поруч зі зруйнованими автомобілями після нічної атаки російських ракет та безпілотників у Києві 20 серпня
35 років Незалежності: українці обирають між життям у війні та еміграцією – Bloomberg
24 серпня, 03:45
Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем
Сибіга назвав єдину перепону, яка блокує мирні переговори
22 серпня, 17:48
За попередніми даними, окупанти дев’ять разів ударили по Краматорську
Окупанти вдарили по цивільних у Слов’янську та Краматорську: 10 людей поранені
20 серпня, 14:00
Росія втратила у Криму «Панцир-С1»
Розвідка знищила у Криму російський «Панцир-С1» за $15 млн (відео)
7 серпня, 10:20
Президент: На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія
Зеленський зробив заяву про переговори
4 серпня, 20:27

Події в Україні

186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026
186 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 серпня 2026
Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу
Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу
Бригада за рік не втратила жодної позиції: військовий розкрив секрет успіху
Бригада за рік не втратила жодної позиції: військовий розкрив секрет успіху
Командир «Вовків Да Вінчі» закликав радикально змінити мобілізацію
Командир «Вовків Да Вінчі» закликав радикально змінити мобілізацію
РФ вдарила по підприємству, де виробляють Pepsi та чай Lipton
РФ вдарила по підприємству, де виробляють Pepsi та чай Lipton
Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета
Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
79K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
65K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua