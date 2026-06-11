Дощі, грози та +7 вночі: в Україну йде похолодання. Чого чекати киянам?

Очікується, що у другій декаді червня в Україну почнуть надходити західні та північно-західні повітряні маси, які принесуть мінливу погоду

На вихідних погода у столиці буде комфортною для відпочинку від спеки

Найближчими днями літня спека в Україні поступиться місцем дощам, грозам та відчутному похолоданню – у деяких регіонах вночі температура впаде навіть до +7 °C. Проте у столиці екстремального похолодання не передбачається, хоча погода також стане значно свіжішою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича та дані Українського гідрометцентру.

Літнє похолодання в Україні

За словами Кібальчича, у другій декаді червня в Україну почнуть надходити західні та північно-західні повітряні маси, які принесуть мінливу погоду, грози, а подекуди шквали та град. Найнижчі температури (до +7...+12 °C вночі) прогнозують на заході країни в період з 14 по 17 червня.

Якою буде погода у Києві?

У столиці синоптики Укргідрометцентру прогнозують плавне зниження температури та періодичні дощі, проте сильного холоду не буде. На вихідних та на початку наступного тижня погода буде комфортною для відпочинку від спеки.

Детальний прогноз для столиці на найближчі дні:

П'ятниця, 12 червня: вночі +17 °C, вдень до +25 °C.

Субота, 13 червня: температура знизиться, вночі +13 °C, вдень +21 °C.

Неділя, 14 червня: найсвіжіший день тижня – вночі +13 °C, вдень всього +19 °C.

Понеділок, 15 червня: вночі +14 °C, вдень близько +20 °C.

Вівторок, 16 червня: вночі +13 °C, вдень +20 °C.

Середа, 17 червня: вночі +12 °C, вдень +22 °C.

Четвер, 18 червня: вночі +16 °C, вдень до +22 °C.

Прогноз погоди у Києві скриншот

Ближче до наступних вихідних, з 19–20 червня, температура у Києві знову почне поступово зростати – вдень очікується від +23 °C до +25 °C.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в Києві навесні 2026 року становила 10,4°С, що на 1°С вище кліматичної норми. Загалом цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших у столиці з 1881 року спостережень. Весняні місяці, окрім квітня, були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень – 4,2°С. Загалом за весну у столиці зареєстрували лише три температурних рекорди у травні.

Також протягом третього місяця весни в столиці було зафіксовано три температурні рекорди.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.