Туреччина наприкінці травня потопає у снігу: спецтехніка проривається крізь триметрові замети (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

На сході Туреччини розчищають триметрові снігові кучугури

Поки на більшості курортів Туреччини вже стартував пляжний сезон, східна частина країни буквально потопає у снігу. Наприкінці травня у високогірних районах провінції Бінгьоль висота снігових кучугур усе ще сягає аномальних трьох метрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецький телеканал TRT Haber.

Повідомляється, що Зараз у регіоні триває масштабна операція з ліквідації наслідків негоди. Спеціальні дорожні бригади змушені використовувати важку будівельну техніку, щоб пробити тунелі у кучугурах, які за своєю висотою подекуди наздогнали одноповерхові будинки.

Головне завдання команд – розчистити повністю заблоковані шляхи та повернути цивілізацію до віддаленого високогірного села Куштепе, яке через аномальні замети опинилося у транспортній ізоляції.

У Туреччині випав сніг

Кадри з місця проведення робіт вражають погодним контрастом: важкі екскаватори працюють посеред гігантських зимових завалів під яскравим весняним сонцем. Поки європейські країни готуються до літа, у гірській Туреччині триває затяжна боротьба із суворою зимою.

Зауважимо, погода у популярній Антальї теж не радує. Синоптики там прогнозують дуже сильний дощ із грозою, який триватиме вдень, а під вечір його змінить дрібний дощ.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 22 травня. В Україні, крім більшості західних областей, грози, в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності.