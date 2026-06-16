Дощі відступають, іде літнє тепло: як зміниться погода в Києві до 20 червня

Протягом 16-20 червня дощів повинно поменшати, а температура підвищуватиметься як вночі, так і вдень

У столиці та на Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень у столиці та регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 21-22 градусів тепла. Про це сьогодні, 16 червня, повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком».

Зазначається, що на Київщині місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області: 17-22°, у Києві: 19-21°.

Напередодні синоптики інформували, що протягом 16-20 червня дощів повинно поменшати, а температура підвищуватиметься як вночі, так і вдень, найвідчутніше 20 червня.

«Оскільки до нас надходитиме вологе прохолодне повітря із заходу та північного заходу, то після прогрівання вдень утворюватимуться конвективні хмари, які місцями спричинятимуть літні короткочасні дощі, подекуди в супроводі гроз, а вночі атмосфера заспокоюватиметься, тому на дощі не розраховуємо», – йдеться у повідомленні.

Ночами мінімальна температура зростатиме повільніше: по області від 8-13° 16 червня до 13-18° 20 червня. Підвищення максимальної, денної температури, відповідно – від 17-22° до 23-28°. У Києві температура повітря прогріватиметься до 20 червня вночі від 12° до 16°, вдень від 20° до 25°.

Графік температури повітря у Києві до 20 червня фото: Укргідрометцентр/Telegram

Нагадаємо, за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, протягом третього місяця весни в столиці було зафіксовано три температурні рекорди.

Раніше повідомлялося, що у Києві було зафіксовано аномальне потепління, показники якого відповідають кліматичній нормі розпалу літа. 7 травня 2026 року середньодобова температура повітря у столиці стала найвищою за весь час проведення метеорологічних спостережень для цієї дати.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.