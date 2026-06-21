Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пилові бурі можуть накрити південь України: науковець попередив про загрозу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Пилові бурі можуть накрити південь України: науковець попередив про загрозу
Якщо кліматичні зміни посилюватимуться і ділянки на півдні оголюватимуться, пилові бурі можуть перестати бути локальним явищем
фото з відкритих джерел

Серед причин – старіння та пошкодження лісосмуг, брак догляду і зміна клімату

Пилові бурі на півдні України можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух.

За словами науковця, лісосмуги, які у 1950-1970-х роках висаджували на півдні для захисту від пилових бур, нині перебувають у складному стані. Вони пошкоджені, однак на це вплинули не лише бойові дії.

«Ці дерева вже досить старі й почали відмирати природним шляхом, а коштів на нові насадження немає. Це серйозні фінансові витрати», – пояснив Дідух.

Ботанік зазначив, що свого часу в лісосмугах висаджували маслинку вузьколисту, робінію, відому як біла акація, та ясен пенсільванський. Оскільки ці види не є природними для України, вони активно розростаються, і завдяки цьому відбувається часткове відновлення насаджень.

Водночас частина дерев втрачається через кліматичні зміни. Зокрема, на півдні висаджували тополю пірамідальну, однак через зменшення вологи такі дерева починають засихати.

За словами Дідуха, на стан лісосмуг впливає цілий комплекс чинників: вік дерев, наслідки бойових дій, дефіцит вологи, зміна клімату та відсутність системного догляду.

Окремою проблемою він назвав те, що за лісосмугами фактично ніхто не доглядає. На думку еколога, їх потрібно передати на баланс лісгоспів, які могли б професійно стежити за станом насаджень і займатися їхнім відновленням.

«Якщо кліматичні зміни посилюватимуться і ділянки на півдні оголюватимуться, пилові бурі можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів», – попередив Дідух.

Нагадаємо, літній сезон у Європі може стати значно довшим і спекотнішим. Кліматологи прогнозують, що до кінця XXI століття літо в середньому збільшиться на 42 додаткові дні. Такий прогноз зроблено на основі аналізу природних архівів та сучасних спостережень.

Також нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.

Читайте також:

Теги: технології Україна клімат погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аброськін закликав не руйнувати діалог між Києвом і Варшавою
Ексзаступник Нацполіції закликав українців не поспішати з поверненням нагород Польщі
Вчора, 12:01
На саміті Стармер підтвердив угоду про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій упродовж двох наступних років
Британія запровадила санкції проти Росії і уклала ядерну угоду з Україною
16 червня, 02:16
Путін не визнає реальності: навіть найзатятіші прихильники Кремля заговорили про загрозу поразки
Російські «яструби» закликали Путіна зупинити війну – WSJ
4 червня, 22:43
Греція зажадала від України прибрати дрони із Середземного моря
Греція висунула вимогу Україні через морський дрон біля своїх берегів
3 червня, 16:25
Україна застосувала нові пакети санкцій у межах синхронізації з Євросоюзом
Зеленський увів у дію пакет санкції проти посібників РФ в авіації, ВПК та пропаганді
30 травня, 12:47
Матеріал про користь поразок для Росії викликав резонанс
Росіян готують до капітуляції? Скандальна стаття «Московського комсомольця» раптово зникла
29 травня, 10:23
Стала відома дата екстреного засідання Радбезу ООН
Засідання Радбезу ООН через російський терор проти цивільних в Україні: оголошено дату
26 травня, 17:55
На Харківщині та південному сході України прогнозують грози
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
24 травня, 05:59
Президент запевнив, Україна буде відповідати цілком справедливо на кожен російський удар
Кремль готує удар «Орєшніком» по Україні – Зеленський
23 травня, 18:59

Події в Україні

Пилові бурі можуть накрити південь України: науковець попередив про загрозу
Пилові бурі можуть накрити південь України: науковець попередив про загрозу
Окупант здивував реакцією на удари ЗСУ по Москві (відео)
Окупант здивував реакцією на удари ЗСУ по Москві (відео)
Сили безпілотних систем заінтригували заявою про Кримський міст
Сили безпілотних систем заінтригували заявою про Кримський міст
Україна позбавила Росію головної переваги у війні – FT
Україна позбавила Росію головної переваги у війні – FT
На Львівщині вантажний потяг на смерть збив 19-річного юнака
На Львівщині вантажний потяг на смерть збив 19-річного юнака
Бензину немає, маршрутки не ходять. Мешканка Криму поскаржилася на ситуацію з пальним
Бензину немає, маршрутки не ходять. Мешканка Криму поскаржилася на ситуацію з пальним

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua