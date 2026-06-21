Пилові бурі можуть накрити південь України: науковець попередив про загрозу

Якщо кліматичні зміни посилюватимуться і ділянки на півдні оголюватимуться, пилові бурі можуть перестати бути локальним явищем

Серед причин – старіння та пошкодження лісосмуг, брак догляду і зміна клімату

Пилові бурі на півдні України можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух.

За словами науковця, лісосмуги, які у 1950-1970-х роках висаджували на півдні для захисту від пилових бур, нині перебувають у складному стані. Вони пошкоджені, однак на це вплинули не лише бойові дії.

«Ці дерева вже досить старі й почали відмирати природним шляхом, а коштів на нові насадження немає. Це серйозні фінансові витрати», – пояснив Дідух.

Ботанік зазначив, що свого часу в лісосмугах висаджували маслинку вузьколисту, робінію, відому як біла акація, та ясен пенсільванський. Оскільки ці види не є природними для України, вони активно розростаються, і завдяки цьому відбувається часткове відновлення насаджень.

Водночас частина дерев втрачається через кліматичні зміни. Зокрема, на півдні висаджували тополю пірамідальну, однак через зменшення вологи такі дерева починають засихати.

За словами Дідуха, на стан лісосмуг впливає цілий комплекс чинників: вік дерев, наслідки бойових дій, дефіцит вологи, зміна клімату та відсутність системного догляду.

Окремою проблемою він назвав те, що за лісосмугами фактично ніхто не доглядає. На думку еколога, їх потрібно передати на баланс лісгоспів, які могли б професійно стежити за станом насаджень і займатися їхнім відновленням.

«Якщо кліматичні зміни посилюватимуться і ділянки на півдні оголюватимуться, пилові бурі можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів», – попередив Дідух.

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