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    МОЗ розширить список професій, представники яких мають бути щепленими: хто вже незабаром туди потрапить

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    Уже&nbsp;вакциновано понад 80% медиків - МОЗ розширить список професій, представники яких мають бути щепленими: хто вже незабаром туди потрапить
    Уже вакциновано понад 80% медиків
    Фото з відкритих джерел

    Медиків також додадуть до списку професій для обов’язкової вакцинації – Ляшко

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медиків також планують включити до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від Covid-19. Але при цьому він вважає, що робити це потрібно не прямо зараз, а на наступних етапах розширення списку. Про це він заявив в ефірі токшоу «Свобода слова на ICTV».

    «Бувають такі лікарні, де два анестезіологи. Їх два. Відсторони їх від роботи і відділення зупиняється. Тому ми провели аналіз і розуміємо, де зараз невакциновані медпрацівники. У наступних етапах розширення переліку професій (для яких обов'язкова вакцинація – ред.) там з'явиться і медичний працівник. Зараз у нас вакциновано понад 80%. Екстренка більше, «ковідні» відділення під 100%», – заявив міністр.

    Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками:

    • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
    • установ та закладів, що надають соціальні послуги;
    • закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
    • підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року №83.

    Нагадаємо, вчителі, які не зробили щеплення від Covid-19, будуть відстороняти від роботи з 8 листопада. Так, ті вчителі, яких відрахують, залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

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    Теги: наказ вакцинація послуги коронавірус Віктор Ляшко
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    МОЗ розширить список професій, представники яких мають бути щепленими: хто вже незабаром туди потрапить