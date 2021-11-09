МОЗ розширить список професій, представники яких мають бути щепленими: хто вже незабаром туди потрапить

Медиків також додадуть до списку професій для обов’язкової вакцинації – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медиків також планують включити до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від Covid-19. Але при цьому він вважає, що робити це потрібно не прямо зараз, а на наступних етапах розширення списку. Про це він заявив в ефірі токшоу «Свобода слова на ICTV».

«Бувають такі лікарні, де два анестезіологи. Їх два. Відсторони їх від роботи і відділення зупиняється. Тому ми провели аналіз і розуміємо, де зараз невакциновані медпрацівники. У наступних етапах розширення переліку професій (для яких обов'язкова вакцинація – ред.) там з'явиться і медичний працівник. Зараз у нас вакциновано понад 80%. Екстренка більше, «ковідні» відділення під 100%», – заявив міністр.

Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ та закладів, що надають соціальні послуги;

закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року №83.

Нагадаємо, вчителі, які не зробили щеплення від Covid-19, будуть відстороняти від роботи з 8 листопада. Так, ті вчителі, яких відрахують, залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

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