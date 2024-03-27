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«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу
Клопотенко наголосив, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі
фото: Влад Нагорний

Клопотенко: Це чудовий приклад глибини руської пропаганди

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко повідомив, що отримав відмову на пропозицію відкрити український заклад в Японії, адже японці борщ вважають російським. Про це він написав у Instagram.

Євген Клопотенко розповів, що вів перемовини про відкриття українського закладу в Японії. Утім ресторатор отримав відмову. Аргументом стала поширена в Японії думка, що борщ є російською стравою.

«В Японії дуже поширена думка, що борщ – це російська страва. Тому погане ставлення до Росії не формує у японців хорошого враження про борщ. Інші пункти меню незнайомі японцям», – йдеться у повідомленні від японського колеги.

Сам шеф-кухар переконаний, що через це японці можуть оминати заклад, адже «притомні японці, на щастя, історично є русофобами».

«Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: «поширена думка, що борщ – це російська страва», – вражений Клопотенко.

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Допис, поширений Yevhen Klopotenko (@klopotenko)

Ресторатор наголосив, що така відповідь іноземців є «чудовим прикладом глибини російської пропаганди». Клопотенко наголосив, що ця ситуація означає лише те, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі.

Нагадаємо, традиція приготування українського борщу стала частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова навіть звинуватила українців у нацизмі та ксенофобії через невизнання російського походження борщу.

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Теги: ринок борщ Євген Клопотенко ресторатор

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