Іспанія виділяє €1 млрд на закупівлю американської зброї для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Іспанія виділяє €1 млрд на закупівлю американської зброї для України
Крім коштів на озброєння, Іспанія надає допомогу іншого роду Україні
Голова МЗС: Іспанія зберігає довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його протягом усього періоду війни

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

«Іспанія зберігає довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його протягом усього періоду війни», – заявив Альбарес. На запитання про масштаби цього зобов'язання міністр відповів, що минулого року Іспанія виділила €1 млрд на придбання військового обладнання для України і що цього року очікується «щось подібне».

Крім того, міністр нагадав, що, крім цих коштів на озброєння, Іспанія надає допомогу іншого роду, а також приймає 250 тис. українських біженців, серед яких 40 тис. дітей, і підтримує як вступ Києва до ЄС, так і створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських відповідальних за злочин агресії.

Міністр висловив сподівання, що партія «Сумiр», партнер PSOE в коаліційному уряді, яка традиційно не підтримує витрати на озброєння, не буде противитися цій військовій допомозі Києву.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Іспанії з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері. 

Іспанія військова допомога

