У «Резерв+» з’явилась відстрочка для батьків-одинаків

Для отримання відстрочки потрібно подати відповідний запит у застосунку «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку «Резерв+».

Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.

У разі підтвердження – відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

«Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. «Резерв+» дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби відомства, для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Нагадаємо, у «Резерв+» вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Нещодавно Міністерство оборони оголосило про запуск бета-тестування нових категорій відстрочок від мобілізації, які незабаром стануть доступними для оформлення через застосунок «Резерв+».

До слова, уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП.