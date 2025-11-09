Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі

Українські штурмові підрозділи зупинили просування армії РФ на сході Запорізької області

Сили оборони України зупинили спробу наступу російських військ на сході Запорізької області. Українські штурмовики зачистили населені пункти Солодке та Рівнопілля, а бойові дії тривають поблизу Полтавки та Успенівки, звідки противник намагався прорватися в напрямку Гуляйполя. Як інформує «Главком», про це повідомив командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько.

«Провівши перегрупування, зараз ідуть бої в Полтавці та Успенівці. Противник намагався рухатися в бік Гуляйполя, але завдяки злагодженим діям наших штурмовиків був зупинений», – зазначив він.

За його словами, українські підрозділи повністю зачистили від окупантів Солодке та Рівнопілля, які розташовані на північ від Гуляйполя в Пологівському районі.

«Противник намагався просочуватися в бік цих населених пунктів, але ми їх уже зачистили й просунулися далі. Наразі продовжуємо роботу в районах Успенівки та Полтавки», – додав Манько.

Водночас російські війська, за його словами, продовжують перекидати підкріплення на схід Запорізької області, готуючись до відновлення штурмових дій.

Раніше повідомлялося, що російські солдати намагаються обійти позиції Збройних сил України на Запоріжжі по дну колишнього Каховського водосховища, знищеного росіянами у 2023 році.

Нагадаємо, російські окупанти мають просування на Донеччині та у Запорізькій області. Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці.

Крім того, 13 жовтня українські захисники відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки Донецької області. Однак російська терористична армія просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Також Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.