Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі
Російські війська продовжують перекидати підкріплення на схід Запорізької області
фото з відкритих джерел

Українські штурмові підрозділи зупинили просування армії РФ на сході Запорізької області

Сили оборони України зупинили спробу наступу російських військ на сході Запорізької області. Українські штурмовики зачистили населені пункти Солодке та Рівнопілля, а бойові дії тривають поблизу Полтавки та Успенівки, звідки противник намагався прорватися в напрямку Гуляйполя. Як інформує «Главком», про це повідомив командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько.

«Провівши перегрупування, зараз ідуть бої в Полтавці та Успенівці. Противник намагався рухатися в бік Гуляйполя, але завдяки злагодженим діям наших штурмовиків був зупинений», – зазначив він.

За його словами, українські підрозділи повністю зачистили від окупантів Солодке та Рівнопілля, які розташовані на північ від Гуляйполя в Пологівському районі.

«Противник намагався просочуватися в бік цих населених пунктів, але ми їх уже зачистили й просунулися далі. Наразі продовжуємо роботу в районах Успенівки та Полтавки», – додав Манько.

Водночас російські війська, за його словами, продовжують перекидати підкріплення на схід Запорізької області, готуючись до відновлення штурмових дій.

Раніше повідомлялося, що російські солдати намагаються обійти позиції Збройних сил України на Запоріжжі по дну колишнього Каховського водосховища, знищеного росіянами у 2023 році. 

Нагадаємо, російські окупанти мають просування на Донеччині та у Запорізькій області. Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці. 

Крім того, 13 жовтня українські захисники відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки Донецької області. Однак російська терористична армія просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Також Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти армія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
12 жовтня, 08:23
Денис Христов показав кадри порятунку пораненої жінки
Росіяни у Покровську: волонтер показав, як було врятовано жінку від окупантів
20 жовтня, 19:06
Трамп: США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
23 жовтня, 00:02
Російські війська атакують українську інфраструктуру не лише «шахедами»
«Тилові фронти» – нова тактика Росії? Стало відомо, навіщо ворог б’є вглиб України
23 жовтня, 02:47
Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоби послабити економіку та створити гуманітарну кризу
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
28 жовтня, 13:23
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму
29 жовтня, 11:06
Начальник управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області заднім числом придумав алібі і… розлучився з дружиною, майно якої не декларував
Головний міграційник Хмельниччини втрапив у гучний скандал, після якого дружина подала на розлучення
29 жовтня, 11:48
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
30 жовтня, 07:34
У Вінницькій ОВА завелася чиновниця, яка виправдовує напад Росії на Україну
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
31 жовтня, 10:01

Події в Україні

Командир штурмового полку дав невтішний прогноз щодо Донбасу
Командир штурмового полку дав невтішний прогноз щодо Донбасу
Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі
Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
Українська ракета «Фламінго» перевершує «Томагавк» за дальністю – Independent
Українська ракета «Фламінго» перевершує «Томагавк» за дальністю – Independent
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання
Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua