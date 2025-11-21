Головна Країна Суспільство
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Богдану та Ользі вдалося врятуватися під час атаки РФ на Тернопіль 19 листопада
фото: скриншот з відео Тернопіль 1

Двоюрідний брат родини, якого витягли з-під завалів, теж вижив

Під час атаки РФ на Тернопіль 19 листопада Богдану та Ользі Куліковським вдалося врятуватися. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю подружжя для місцевого каналу «Тернопіль 1».

«Зранку почалися масові атаки. Почули перші вибухи, почали збиратися. На швидку руку одяглися, що хто мав одягнцли, хто в піжамі, хто в чому вискочили», – розповів Богдан Куліковський. Подружжя разом зі своєю дворічною донькою пішла до рідних, їхній будинок розташований неподалік. Потім знову почалися вибухи, тоді вони зрозуміли, що їхнє житло може бути понівечене. Богдан Куліковський припускав, що у квартирі могли вилетіли вікна, однак нині його родина залишилася без домівки.

«На момент удару нас не було вдома, хвилин за п’ять ми встигли вийти», – розповіли Куліковські. Нині родина мешкає в рідних.

Вони не постраждали, однак 20-річний двоюрідний брат Ольги Куліковської Богдан, який жив поруч із сім’єю наразі перебуває в лікарні. Його напередодні витягли з-під завалів будинку. Ольга Куліковська розповіла, що звала Богдана, аби той пішов разом із ними під час вибухів. Але він залишився у квартирі.

Після влучання родина шукала хлопця і його врешті знайшли. За словами сестри, він впав із дев’ятого поверху до сьомого. Вона також каже, те що її брат вижив – це диво. Так кажуть і лікарі, адже чоловік пролежав під завалами зранку до вечора.

 

«В нього зламана рука, забій грудної клітки. І він просто дуже замерз», – розповіла жінка. Лікарі кажуть, що Богдан перебуває у свідомості та в задовільному стані. Хлопець розповів сестрі, що не панікував, адже він був впевнений у тому, що його врятують.

Журналісти зустріли подружжя, коли вони приїхали до зруйнованого будинку, щоб знайти хоч щось зі своїх речей. Наразі вони не потребують допомоги, а лише радіють, що врятували себе та дитину.

Раніше «Главком» писав про те, що в Тернополі через ворожий обстріл загинув батько з п’ятирічним сином. Трагедія сталася в багатодітній родині Долиняк, які проживали в будинку в Тернополі на вулиці 15 квітня.

Вся сім’я перебувала у своїй квартирі, коли росіяни влучили ракетами по будівлі. Унаслідок російського обстрілу із життя пішов 39-річний голова сім’ї Віталій та його 5-річний син Давид. Дружина Віталія Долиняка Тетяна та його дві доньки нині перебувають у лікарні. Про трагедію родини Долиняків розповіли їхні знайомі та близькі.

Читайте також:

Теги: обстріл українці Тернопіль ракетна атака

Читайте також

