Чи реально оскаржити штраф, який з’явися у «Резерв+»? Відповідь ТЦК

У ТЦК нагадали, що після сплати штрафу людину автоматично знімають з розшуку

Помилки в «Резерв+» трапляються рідко, вважає речник обласного ТЦК Полтавщини

Українці, які вважають, що отримали штраф від ТЦК безпідставно, можуть оскаржити його в суді. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.

«Якщо людина вважає, що штраф вона отримала незаконно, нічого не порушила – таке покарання можна оскаржити в суді. Близько 5% справ громадяни виграють», – зазначив Істомін.

Він пояснив, що ТЦК не має прямого відношення до самого застосунку «Резерв+», адже дані до нього підтягуються з бази «Оберіг». «Помилки трапляються рідко, бо кожне внесення даних супроводжується документом – наприклад, висновком ВЛК. Але людський фактор, звісно, ніхто не скасовував», – додав речник.

Істомін визнав, що іноді система може позначити людину як таку, що не з’явилася до ТЦК, хоча вона навіть не знала про отриману повістку. «Таке, на жаль, буває – система не ідеальна. І тоді виникає ситуація, що в реєстрі вона позначена як така, що не з’явилася», – сказав він.

Речник уточнив, що якщо людина має чинну відстрочку, то повістку їй узагалі не надсилають, а більшість непорозумінь виникають через неоновлені дані.

Після сплати штрафу у «Резерв+» громадянина автоматично знімають із розшуку. «Розшук – це механізм, який застосовується лише для доставлення людини, щоб скласти адміністративний протокол. Якщо громадянин самостійно прийшов або сплатив штраф через «Резерв+» – питання вичерпано», – пояснив Істомін.

Нагадуємо, військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 тис. до 25 тис. грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що в застосунку «Резерв+» з’явилася функція, яка дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку без відвідування ТЦК. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, тепер замість походів до центру комплектування та банку достатньо буде кількох кліків у застосунку — вибрати причину порушення, натиснути «сплатити штраф», підтвердити дані й підписати заяву. Оплата здійснюватиметься онлайн, а підтвердження автоматично зберігатиметься у державному реєстрі «Оберіг».

Крім того, передбачено можливість отримати 50% знижку, якщо користувач сплатить штраф добровільно одразу після отримання повідомлення. На старті нововведення стосуватиметься лише штрафів за несвоєчасне оновлення особистих даних у системі, але надалі функцію планують поширити й на інші порушення військового обліку. Новий механізм, за словами Міноборони, має спростити процедуру, зменшити черги у ТЦК і зробити виконання закону максимально прозорим.