Спалах коронавірусу. Клуб італійської Серії А повідомив про 14 інфікованих людей



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За даними ВООЗ офіційні показники смертності від коронавірусу занижені Світлина - shostka.info

«Дженоа» у крайньому поєдинку зазнала поразки з рахунком 0:6

Команда футбольного чемпіонату італійської Серії А «Дженоа» повідомила про спалах коронавіруса в колективі.

За підсумками останнього тестування було виявлено Covid-19 у 14 членів «Дженоа». Заразилися як гравці, так і персонал «грифонів».

«Дженоа» оголошує, що після сьогоднішніх тестувань кількість позитивних учасників Covid-19 зросла до чотирнадцяти членів команди і співробітників. Клуб активував всі процедури, передбачені чинним протоколом, і проінформувала владу про відповідні процедури. Клуб буде надавати майбутні інформаційні оновлення», - сказано в заяві команди.

Зазначимо, що серед перших футболістів команди, які заразилися виявилися Лассе Шьоне та воротар Маттіа Перін, які не приїхали в Неаполь на матч Серії А, який відбувся кілька днів тому назад.

Примітно, що у наступному матчі «Дженоа» третього жовтня має зустрітися з «Торіно». Доля поєдинку поки невідома.

Додамо також, «Дженоа» йде на 12-му місці Серії А. «Грифони» набрали три очка після двох зіграних турів.

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Джерело: Goal.com