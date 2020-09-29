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    Спалах коронавірусу. Клуб італійської Серії А повідомив про 14 інфікованих людей

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    За даними ВООЗ&nbsp;офіційні показники смертності від коронавірусу занижені&nbsp; - Спалах коронавірусу. Клуб італійської Серії А повідомив про 14 інфікованих людей
    За даними ВООЗ офіційні показники смертності від коронавірусу занижені 
    Світлина - shostka.info

    «Дженоа» у крайньому поєдинку зазнала поразки з рахунком 0:6

    Команда футбольного чемпіонату італійської Серії А «Дженоа» повідомила про спалах коронавіруса в колективі.

    За підсумками останнього тестування було виявлено Covid-19 у 14 членів «Дженоа». Заразилися як гравці, так і персонал «грифонів».

    «Дженоа» оголошує, що після сьогоднішніх тестувань кількість позитивних учасників Covid-19 зросла до чотирнадцяти членів команди і співробітників. Клуб активував всі процедури, передбачені чинним протоколом, і проінформувала владу про відповідні процедури. Клуб буде надавати майбутні інформаційні оновлення», - сказано в заяві команди.

    Зазначимо, що серед перших футболістів команди, які заразилися виявилися Лассе Шьоне та воротар Маттіа Перін, які не приїхали в Неаполь на матч Серії А, який відбувся кілька днів тому назад.

    Примітно, що у наступному матчі «Дженоа» третього жовтня має зустрітися з «Торіно». Доля поєдинку поки невідома.

    Додамо також, «Дженоа» йде на 12-му місці Серії А. «Грифони» набрали три очка після двох зіграних турів.

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    Джерело: Goal.com

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