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    «Щоб спровокувати реакцію». У Міноборони Німеччини прокоментували нарощування військ РФ біля кордонів України

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    Голова Міноборони Німеччини щодо віськ РФ: Поки Україна відреагувала дуже обережно - «Щоб спровокувати реакцію». У Міноборони Німеччини прокоментували нарощування військ РФ біля кордонів України
    Голова Міноборони Німеччини щодо віськ РФ: Поки Україна відреагувала дуже обережно
    Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

    У міністерстві оборони Німеччини зазначили, що роблять все, щоб не допустити ескалації конфлікту

    Німеччина стурбована загостренням на Донбасі та нарощуванням російських військ біля кордонів України, заявила в ефірі телеканалу ARD міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

    «Ми робимо все можливе, щоб не допустити ескалації конфлікту», – зазначила вона.

    Німецький міністр подякувала Україні за врівноважену реакцію на пересування російських військ, а також звинуватила Росію у недотриманні міжнародних процедур при маневрах.

    «Поки Україна відреагувала дуже обережно, і НАТО зробить те ж саме... Ми зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт не розростався далі. У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. Але ми з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру», – додала Крамп-Карренбауер.

    Нагадаємо, уряд Німеччини назвав «загрозливими» дії РФ поблизу кордонів з Україною.

    Раніше міністри закордонних справ Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, – та високий представник ЄС закликали Росію зупинити масштабне переміщення військ на кордони з Україною, зупинити військову провокацію та вжити негайних заходів для деескалації напруги.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

    Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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    Теги: Німеччина НАТО Міноборони Україна Аннегрет Крамп-Карренбауер
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