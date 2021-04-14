«Щоб спровокувати реакцію». У Міноборони Німеччини прокоментували нарощування військ РФ біля кордонів України
У міністерстві оборони Німеччини зазначили, що роблять все, щоб не допустити ескалації конфлікту
Німеччина стурбована загостренням на Донбасі та нарощуванням російських військ біля кордонів України, заявила в ефірі телеканалу ARD міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.
«Ми робимо все можливе, щоб не допустити ескалації конфлікту», – зазначила вона.
Німецький міністр подякувала Україні за врівноважену реакцію на пересування російських військ, а також звинуватила Росію у недотриманні міжнародних процедур при маневрах.
«Поки Україна відреагувала дуже обережно, і НАТО зробить те ж саме... Ми зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт не розростався далі. У мене склалося враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. Але ми з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру», – додала Крамп-Карренбауер.
Нагадаємо, уряд Німеччини назвав «загрозливими» дії РФ поблизу кордонів з Україною.
За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України. Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ». Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною. Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.
За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.
Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».
Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.
Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.