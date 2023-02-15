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В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Україну знову чекає дефіцит електроенергії через ремонти блоків електростанцій
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

В Україні найближчим часом заплановані ремонтні роботи на певних блоках атомної та теплової генерації

Дефіцит електроенергії може повернутися до України у зв'язку із запланованими найближчим часом ремонтними роботами на певних блоках атомної та теплової генерації. Про це виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявив у ефірі національного телемарафону, як повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас плануються регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться повінь, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме дефіцит ресурсу», – сказав топменеджер ДТЕК.

Він також зазначив, що факторами відсутності дефіциту електроенергії, що фіксують останні чотири дні, є потепління, збільшення виробництва ВДЕ, запуск блоків атомної та відновлення блоків теплової генерації, паводків, а також імпорт електроенергії з ЄС.

«У результаті цього у нас збалансованість в енергосистемі. Така ситуація триватиме, доки буде комбінація цих компонентів. Чи є ситуація стабільною? Ні. Треба працювати далі для того, щоб її покращувати», – наголосив Сахарук.

Він нагадав, що 75% теплової генерації пошкоджено або зруйновано ворожими обстрілами, і над її відновленням продовжується робота.

За його словами, ситуацію в Одесі та Одеському районі, які постраждали внаслідок аварії у мережах НЕК «Укренерго» 4 лютого, вдалося покращити, хоча вона залишається досить складною.

«За останній тиждень «Укренерго» разом з іншими енергетиками, у тому числі нашої компанії, проробили титанічну роботу та знайшли способи збільшити обсяги передачі електроенергії до Одеси та Одеського району. Роботи продовжуються. Ще кілька тижнів потрібно, щоб остаточно стабілізувати ситуацію, умови, що не буде нових обстрілів росіян», – пояснив топменеджер ДТЕК.

Він уточнив, що світло в Одесі та Одеському районі в середньому на добу подається до 19 годин, але поки що через стан мереж неможливо доставити необхідний обсяг електроенергії.

Нагадаємо, що в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

Теги: енергетика електроенергія Укренерго

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