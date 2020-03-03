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    В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю

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    <p>На території Гонконгу зареєстрували перший випадок захворювання коронавірусом у тварини</p> - В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю

    На території Гонконгу зареєстрували перший випадок захворювання коронавірусом у тварини

    До України, зокрема, не можна буде ввезти собак та котів з Китаю

    Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово заборонила ввезення в Україну домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

    Як повідомляє  у понеділок пресслужба відомства, до України, зокрема, не можна буде ввезти собак та котів.

    Це рішення пояснюють тим, що на території Гонконгу зареєстрували перший випадок захворювання коронавірусом у тварини.

    «Наразі триває вивчення зазначеного випадку, тварина утримувалася у тому ж будинку, де було встановлено випадок коронавірусу у власника», — зазначає Держпродспоживслужба.

    У відомстві уточнили, що хочуть «мінімізувати ризики занесення на територію України збудника Covid-19».

    Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

    До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

    Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

    Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

    Китай тварини Гонконг Україна епідемія коронавірус
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