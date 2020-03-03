В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю
На території Гонконгу зареєстрували перший випадок захворювання коронавірусом у тварини
До України, зокрема, не можна буде ввезти собак та котів з Китаю
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово заборонила ввезення в Україну домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.
Як повідомляє у понеділок пресслужба відомства, до України, зокрема, не можна буде ввезти собак та котів.
Це рішення пояснюють тим, що на території Гонконгу зареєстрували перший випадок захворювання коронавірусом у тварини.
«Наразі триває вивчення зазначеного випадку, тварина утримувалася у тому ж будинку, де було встановлено випадок коронавірусу у власника», — зазначає Держпродспоживслужба.
У відомстві уточнили, що хочуть «мінімізувати ризики занесення на територію України збудника Covid-19».
Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.
До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.
Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.
Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.
За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.
В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.