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    Китайський Центробанк буде знезаражувати гроші для боротьби з коронавірусом

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    Китайський Центробанк буде знезаражувати гроші для боротьби з коронавірусом

    Поки невідомо, скільки китайський коронавірус Covid-19 живе на поверхнях, зокрема на грошах

    Центральний банк Китаю оголосив, що планує знезаражувати валюту для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

    Про це представники банку оголосили на прес-конференції, передає Quartz.

    Зокрема використовуватимуть такі способи очищення грошей — обробка ультрафіолетовим світлом або високими температурами, після чого гроші опечатають на 1-2 тижні. У Центробанку додали, що коли це буде можливо, вони надаватимуть нові купюри.

    Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляла, що поки невідомо, скільки китайський коронавірус Covid-19 живе на поверхнях, зокрема на грошах. Попередні дослідження показали, що він може вижити від 2 годин і більше, але дезінфекція вбиває його.

    Як зазначає видання, такі плани банку Китаю є логічними, бо давно відомо, що грошові купюри дуже брудні. Зокрема у межах дослідження 2017 року, проведеного в Нью-Йорку, на поверхні банкноти знайшли 397 видів бактерій, а вірус грипу прожив на купюрі 12 днів.

    А вчені з університету Лейбніца у Ганновері проаналізували 22 дослідження, пов’язаних з терміном життя інших коронавірусів на поверхнях — у середньому вони жили від 2 до 9 днів, тому теоретично й китайський коронавірус може жити приблизно стільки ж.

    Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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