Свіжі Covid-дані в Києві: за добу виявлено понад 450 нових хворих

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Києві погіршується

На Київщині минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли дев'ять осіб

За минулу добу, 21 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 456 осіб. Це на 57 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 20 вересня був зафіксований 399 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли понад 230 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 219 тис. осіб (за добу 21 вересня – 138)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 132 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 219 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 21 вересня – 85)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 9).

За даними МОЗ, За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

20 вересня в Україні медики зафіксували 6 754 нових випадки Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,36 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

На тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

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