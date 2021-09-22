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    Свіжі Covid-дані в Києві: за добу виявлено понад 450 нових хворих

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    Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Києві погіршується - Свіжі Covid-дані в Києві: за добу виявлено понад 450 нових хворих
    Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Києві погіршується
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли дев'ять осіб

    За минулу добу, 21 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 456 осіб. Це на 57 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 20 вересня був зафіксований 399 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли понад 230 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 219 тис. осіб (за добу 21 вересня – 138)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 132 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 219 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 21 вересня – 85)
    • померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 9).

    За даними МОЗ, За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

    20 вересня в Україні медики зафіксували 6 754 нових випадки Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,36 млн випадків Covid-19.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

    На тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані в Києві: за добу виявлено понад 450 нових хворих