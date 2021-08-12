Росія винайшла антикоронавірусну ряжанку. Йдуть випробовування

Препарат містить молочнокислі бактерії-пробіотики та потребує повторного вживання через кожні пів року

Препарат містить молочнокислі бактерії-пробіотики та потребує повторного вживання через кожні пів року

Поки що новинку дослідники випробовують на тваринах

У Росії тривають випробування вакцини зі смаком кисломолочного продукту, повідомляє «ТАСС». Її дія значно обмежена в часі у порівнянні з іншими, ліцензованими антиковідними препаратами. Проте досить ефективна, впевнені розробники вакцини.

Вчені з Інституту експерементальної медицини Санкт-Петербургу вивели препарат на основі кисломолочних бактерій. Абсолютно безпечний для дітей та дорослих, стверджують науковці.

У процесі випробовувань спеціалісти інституту переконалися, що препарат продукує стійкий імунний захист. За версією російських експертів, вакцина діє м'яко на організм, за смаковими якостями нагадує ряжанку, та щоб підтримати захисний ефект, вживати її треба раз на пів року.

«Цей протіботичний штам деякий час живе у кишківнику. Приблизно через тиждень зникає, виконавши своє завдання», – йдеться у статі.

Поки що новинку дослідники випробовують на тваринах. Результати досліджень обіцяють оприлюднити в листопаді, потім планують розгорнути клінічні випробовування препарату.

Зазначимо, російська влада вперше повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу – 808 летальних випадків за добу 11 серпня.

Нагадаємо, у ВООЗ прогнозують різке збільшення госпіталізацій хворих на Covid-19.

У Нью-Йорку переглянули дані дослідження нового «йота»-штаму коронавіру.

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