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Теракт в Оленівці. ООН ініціює місію з розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Теракт в Оленівці. ООН ініціює місію з розслідування
Колонія в Оленівці, де вбили понад півсотні українських військовополонених
AP

Місію ООН в Оленівці очолить бразильський генерал 

Організація Об’єднаних Націй (ООН) має намір відправити свою місію в Оленівську колонію, щоб зібрати дані загибелі понад українських військовополонених. Про це під час приїзду до Львова повідомив генсек організації Антоніу Гутерріш, цитує Reuters.

«Тепер ми продовжимо роботу над отриманням необхідних гарантій, щоб гарантувати безпечний доступ до колонії та будь-яких інших відповідних місць. Простіше кажучи, місія зі встановлення фактів повинна бути вільна в пошуку фактів», – сказав генсек.

Гутерріш зазначив, що учасники місії повинні мати безпечний і гарантований доступ до місць, де утримуються полонені, і що такий же доступ повинен отримати Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Умови місії і склад команди були передані Росії і Україні, які повинні дати на це свою згоду.

Відомо, що місію може очолити бразильський генерал Карлос дос Сантос Крус – офіцер з більш ніж 40 роками вислуги, який працював у сферах національної, міжнародної та громадської безпеки, а також керував однією з миротворчих місій.
 
Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Незалежні слідчі припускають, що барак з українськими полоненими був не обстріляний дистанційно, а його зсередини підірвали вибухівкою.

Крім того, російські терористи 24 серпня, у День незалежності України, хочуть провести на сцені місцевої філармонії самосуд над українськими військовополоненими, зокрема полку «Азов». Для цього окупанти уже завезли до приміщення клітки, де розмістять полонених військових. Рашисти планують завдати точковий удар по споруді, де буде відбуватися «судилище» і традиційно звинуватити в цьому Україну.

Теги: Україна Азов окупанти росія ООН Оленівка

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