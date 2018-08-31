Вбивство Захарченка: пункт пропуску «Новотроїцьке» призупинив роботу



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У Донецькому прикордонному загоні посилили заходи контролю

Пропуск людей з тимчасово окупованої території України не здійснюється. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Вона зазначила, що посилені заходи контролю.

«Так, громадяни на КПВВ «Новотроїцьке» підтверджують, що запуск людей з тимчасово окупованої території України не здійснюється. Обстановку відстежуємо, прикордонники зі складу Об'єднаних сил знаходяться в готовності надавати будь-яку допомогу цивільним особам, посилені заходи контролю», - сказала вона.

Раніше в «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажкабойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.