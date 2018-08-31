Вбивство Захарченка: в Росії заявили про масштабний наступ України



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Бойовики «ДНР»

В ООС заявили, що ситуація на лінії зіткнення і на підконтрольних територіях Донбасу залишається повністю контрольованою

Після загибелі терориста Олександра Захарченка до кордонів «ДНР» і «ЛНР» нібито почали стягуватися підрозділи армії України.

Таку заяву зробив голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький у своєму Telegram-каналі.

«Його загибель (Олександра Захарченка. - Ред.) призведе до погіршення і без того важкої ситуації в Донецькій народній республіці. Вже зараз надходять повідомлення про те, що до кордонів ДНР і ЛНР стягуються підрозділи української армії», - стверджує він.

Досить швидко на брехливу заяву Слуцького відреагували також у прес-центрі штабу ООС.

Командування ООС повідомило, що ситуація на лінії зіткнення і на підконтрольній території Донецької і Луганської областей залишається повністю контрольованою.

Зазначається, що військові частини і правоохоронні органи в районі проведення операції Об'єднаних сил знаходяться в постійній бойовій готовності. Зокрема, підрозділи Національної поліції, Національної гвардії України пильно виконують службово-бойові завдання на блокпостах.

«Об'єднані сили забезпечать безпеку українських громадян в районі проведення операції і усунуть будь-які загрози військового і терористичного характеру», - йдеться в повідомленні прес-центр ООС.

Відзначимо, що в «ДНР» заявили, що призвели у вищу ступінь бойової готовності свої збройні сили.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».