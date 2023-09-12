Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Gripen

Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну

Уряд Швеції найближчим часом може доручити своїм Збройним силам розглянути питання передачі Україні винищувачів Gripen. По це пише Sveriges Radio Ekot.

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За даними джерел видання, уряд Швеції хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко Швеція може отримати нові літаки на заміну.

Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну.

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Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 Gripen.

Нагадаємо, ексміністр оборони Олексій Резніков повідомив, що винищувачі F-16 може почати використовувати Україна вже навесні 2024 року.

До відома, головнокомандувач Впалерій Залужний повідомив, що частина українських пілотів, що проходить навчання на американських винищувачах F-16 в Данії, вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань.