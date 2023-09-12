Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Gripen

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Gripen
фото з відкритих джерел

Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну

Уряд Швеції найближчим часом може доручити своїм Збройним силам  розглянути питання передачі Україні винищувачів Gripen. По це пише Sveriges Radio Ekot.

За даними джерел видання, уряд Швеції хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко Швеція може отримати нові літаки на заміну.

Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну.

Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 Gripen.

Нагадаємо, ексміністр оборони Олексій Резніков повідомив, що винищувачі F-16 може почати використовувати Україна вже навесні 2024 року.

До відома, головнокомандувач Впалерій Залужний повідомив, що частина українських пілотів, що проходить навчання на американських винищувачах F-16 в Данії, вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань. 

Читайте також: Зарано раділи F-16? В Atlantic Council розкрили серйозні недоліки винищувачів
Теги: Швеція навчання розслідування Україна винищувач війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Девід Петреус закликає Вашингтон «припинити роздумувати» щодо відправки далекобійних ракет в Україну
Ексдиректор ЦРУ Петреус: США мають надати Україні далекобійні ракети Atacms
Вчора, 06:23
Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових, наголошує міністр оборони Умєров
У Збройних силах з'явиться нова посада
10 вересня, 03:30
Українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги
РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом
8 вересня, 09:15
Як Україна «привітала» колаборантів з Днем Незалежності: деталі операції
Як Україна «привітала» колаборантів з Днем Незалежності: деталі операції
28 серпня, 13:43
Жахіття повномаштабної війни стали дієвими для швидкого очищення прокуреного російським смородом українського організму
Як довго Україна очищатиметься від всього російсього?
28 серпня, 09:32
Стефанішина сказала, коли може бути ухвалене рішення про переговори щодо членства України в ЄС
Переговори щодо членства України в ЄС: коли може бути ухвалене рішення
24 серпня, 11:47
Поки невідомо, чи ухвалювало керівництво рішення щодо посилення мобілізації
Мобілізацію буде посилено? Зеленський зробив заяву
23 серпня, 18:28
Пишаються прапором України більшість жителів усіх регіонів
Якими державними символами найбільше пишаються українці: результати опитування
21 серпня, 17:48
В одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик
МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції
13 серпня, 11:48

Політика

Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Gripen
Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Gripen
Путін вигадав шалені цифри про втрати ЗСУ
Путін вигадав шалені цифри про втрати ЗСУ
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
Путін вперше відповів, що думає про втікача-Чубайса
Путін вперше відповів, що думає про втікача-Чубайса
Заявка про імпічмент президента Грузії передана до суду
Заявка про імпічмент президента Грузії передана до суду
Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій
Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
8271
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
7978
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
7926
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
6720
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5728
Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав деяких журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту