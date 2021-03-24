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    Любительське рибальство до 3 кг риби: на Вінниччині діятиме весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів

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    Любительське рибальство до 3 кг риби: на Вінниччині діятиме весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів
    фото: vinnitsa.info

    За недотримання правил вилову порушників чекає адміністративна та кримінальна відповідальність

    З 1 квітня в Вінницькій області діятиме весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів. Це пов’язано з початком нересту у риб, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.

    «Нерестова заборона – це необхідна міра сучасності для охорони та збереження у належному стані середовища існування, шляхів міграції та місць природного відтворення водних біоресурсів в рибогосподарських водоймах», – йдеться в повідомленні.

    На період масового ходу і нересту риби забороняється:

    • використання плавзасобів (човнів) у місцях нересту (крім суден спеціально уповноважених органів);
    • промислове рибальство;
    • здійснення підводного полювання;
    • проведення змагань зі спортивного рибальства;
    • днопоглиблювальних, вибухових або інших робіт;
    • добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту риби.

    Дозволяється лише любительське рибальство до 3 кг риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у місцях, визначених у переліку та на інших водоймах в адміністративних межах населених пунктів. За недотримання правил вилову порушників чекає адміністративна та кримінальна відповідальність.

    Тим часом, екологи повідомляють про «сезон тиші» у лісах Вінниччини через початок періоду розмноження тварин. Він триватиме з 1 квітня по 15 червня. Період тиші сприяє відтворенню популяції лісових звірів та птахів, забезпечує зростання та спокійний розвиток фауни в лісах.

    Відтак, забороняється будь-яка діяльність, яка є джерелом шуму: стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

    Теги: рибальство Вінниччина
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