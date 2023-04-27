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Бахмут: Череватий розповів про ситуацію у місті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: Череватий розповів про ситуацію у місті
фото ілюстративне

Цивільних важко евакуювати через інтенсивні бойові дії

Росіяни розгромили Бахмут Донецької області, то ж місто зараз стало майже не придатним для життя через значні руйнування. Цивільних, які вирішили залишитись в місті, важко евакуювати. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Він (Бахмут - ред.) суттєво знищений. Навіть самі вороги називають його другим Сталінградом. Можливо, вони щось інше хочуть цим сказати, але цим вони показали ступінь знищення міста. Воно на даний момент майже не придатне для життя, більшість будівель суттєво пошкоджені», – розповів Череватий.

Як відзначив речник Східного угруповання військ, в місті також є й цивільні, які відмовились покидати своє житло. Наразі їх важко евакуювати через інтенсивні бойові дії в міській забудові.

Триває 428-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, вночі, ворог завдав п’ять ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Бахмут ворог населення місто інфраструктура житло

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