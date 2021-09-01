Верховний суд Литви остаточно постановив: Кіркорова не пускати

Кіркоров не зможе відвідати країну до 2026 року

Вищий адміністративний суд Литви не задовольнив скаргу російського естрадного співака Філіпа Кіркорова і залишив у дії заборону в'їзду в країну. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на представника судової інстанції Неринга Лукошевічене.

За словами Лукошевічене, артист не зможе відвідувати Литву до 18 січня 2026 року.

Як відомо, 19 січня Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви на найближчі п'ять років за позицію щодо анексії Криму. Глава МВС республіки Агне Білотайте заявила, що за останні кілька років співак неодноразово відвідував півострів, чим «публічно виправдав його окупацію».

Влада Литви не вперше вводить заборони на в'їзд до країни для російських виконавців. У 2019 року в чорний список потрапив Григорій Лепс, а п'ять років тому до нього були включені покійний Йосип Кобзон, Олег Газманов і співачка Валерія. До чорного списку вони потрапили через підтримку російського імперіалізму.

Нагадаємо, у січні цього року СБУ заборонила в’їзд до України російському співаку Філіпу Кіркорову. Згодом відомий український телеведучий Володимир Остапчук оприлюднив фотографії з Кіркоровим у Грузії.

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