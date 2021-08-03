СБУ підтвердила, що Кіркорову заборонено приїжджати до України

Раніше Кіркорова за поданням СБУ внесли до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, але потім звідти викреслили

Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер Олег Стефаник, який звертався до СБУ з проханням додати співака до чорного списку. Також про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

«Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд до України Філіпа Кіркорова», – повідомив Стефаник, додавши фото відповіді СБУ на його звернення.

За його словами, 29 червня він написав на електронну пошту СБУ листа з вимогою негайно додати Кіркорова до чорного списку.

«Через концерти Філіпа Кіркорова у викраденому Росією Криму, і через те, що Філіп Кіркоров сказав у 2017 році, що Крим – російський», – повідомив блогер.

Наприкінці липня стало відомо, що СБУ вивчає діяльність Кіркорова щодо заподіяння шкоди держбезпеці України.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше розповідав, що не бачить можливості позбавити Кіркорова звання «Народний артист України». Міністр вважає, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України, небезпечно.

Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі «Євробачення».

Нагадаємо, 26 червня міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

Внесли ж його до «чорного списку» лише за два дні до того, 24 червня.

У СБУ пояснили, що рекомендували внести Кіркорова у «чорний список» Мінкульту через неодноразові концерти та заяви, де він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ». Окрім того, він регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Зокрема, його там помічали у жовтні 2020 року в компанії «прем'єр-міністра» Криму Сергія Аксьонова.

У січні 2021-го Кіркорову заборонили в'їзд у Литву за публічне виправдання окупації Росією Криму. Там зазначили, що цей виконавець своїми неодноразовими відвідуваннями окупованого Криму «свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації».

Як вже передавав «Главком», Кіркоров знявся у пропагандистському багатосерійному телефільмі «Паломниця» Оксани Марченко, куми Володимира Путіна й дружини Віктора Медведчука.