Заборонений в Україні Кіркоров вирішив принизити Зеленського

Кіркоров не розуміє, чому потрапив в список ворогів України

Кіркоров згадав, як давав потиличники Зеленському

Російський співак Філіп Кіркоров, коментуючи заборону на в'їзд в Україну, зазначив, що дружив з президентом країни Володимиром Зеленським, поки той був актором. Про це повідомляє kp.ru.

«Ми ж із Зеленським прекрасно спілкувалися, товаришували. Знімалися разом у фільмі «Кохання у великому місті». Я йому там потиличники давав», – пояснив музикант.

Він пожартував, що «всі біди України через Кіркорова» і згадав один неприємний момент на зйомках фільму: Ігор Крутий і Ігор Ніколаєв написали для кінострічки пісню «Радість моя», яку він виконав. Однак, у фінальній версії її заспівала якась «проплачена дама».

«Хоча перший кидок був ще на зйомках фільму «Любов у великому місті». Привіт Зеленському ... Ігор Крутой та Ігор Ніколаєв написали для фільму пісню «Радість моя». Я її заспівав. Приїхали на прем'єру, подивилися фільм, а пісні нашої немає. Виявляється, замість неї взяли пісню якоїсь проплаченої дами. Але незважаючи на це, пісня все одно стала хітом», – зазначив співак.

Кіркорову заборонили в'їжджати в Україну протягом трьох років. Як розповіли в Службі безпеки України, рішення було прийнято «в інтересах забезпечення національної безпеки» країни.

Наприкінці липня стало відомо, що СБУ вивчає діяльність Кіркорова щодо заподіяння шкоди держбезпеці України.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше розповідав, що не бачить можливості позбавити Кіркорова звання «Народний артист України». Міністр вважає, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України, небезпечно.

Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі «Євробачення».

Нагадаємо, 26 червня міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

Внесли ж його до «чорного списку» лише за два дні до того, 24 червня.