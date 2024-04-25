Росія заблокувала резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї у космос

Росія заблокувала резолюцію, яка закликала запобігти гонці озброєнь у космосі

Резолюція отримала 13 голосів «за», Китай утримався, а Росія наклала вето

Росія в середу 24 квітня наклала вето на резолюцію ООН, запропоновану Сполученими Штатами та Японією, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. Про це пише Reuters.

Проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів «за», Китай утримався, а Росія наклала вето.

Вашингтон звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї космічного базування. Росія це заперечує. Представники американської адміністрації відмовилися поділитися деталями розвідданих, які підтверджують їхні звинувачення щодо розміщення ядерної зброї у космосі.

Заступник посла США Роберт Вуд заявив журналістам перед голосуванням, що якщо Росія не проголосує за резолюцію, «це змусить вас замислитися, чи не приховують вони щось».

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави «активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі».

Договір про космос 1967 року забороняє підписантам, включаючи Росію і США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення».

Як повідомлялося раніше, США і Росія готуються до протистояння в ООН через використання ядерної зброї в космосі.

Нагадаємо, Сполучені Штати розповіли своїм союзникам, що Росія може відправити у космос ядерну зброю для знищення супутників уже цього року. Про це пише Bloomberg.