Більше 100 людей постраждали через заворушення в Бейруті

28 постраждалих доставили до лікарень Бейруту

Більше 100 людей постраждали під час заворушень в ліванському Бейруті. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Червоного хреста.

В організації уточнили, що 28 постраждалих доставили до лікарень, ще 102 пораненим надають допомогу на місці.

#Beirut Protest: 28 people have been transported to nearby hospitals. 102 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/FWIJ7hMVwn