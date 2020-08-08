Більше 100 людей постраждали через заворушення в Бейруті



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Люди звинувачують владу у «халатності», що призвела до вибуху Фото Reuters

28 постраждалих доставили до лікарень Бейруту

Більше 100 людей постраждали під час заворушень в ліванському Бейруті. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Червоного хреста.

В організації уточнили, що 28 постраждалих доставили до лікарень, ще 102 пораненим надають допомогу на місці.

#Beirut Protest: 28 people have been transported to nearby hospitals. 102 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/FWIJ7hMVwn — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020

За даними ЗМІ, протестуючі увірвалися в будівлю міністерства закордонних справ Лівану, розташоване в районі Ашрафія, і підняли там плакати зі словами «Бейрут – демілітаризоване місто» і «Столиця революції».

Тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою до уряду подати у відставку. Виступили організаторами акції активісти вважають, що саме уряд несе відповідальність за економічні та політичні проблеми в Лівані, як і за вибух, через який постраждали більше чотирьох тисяч чоловік.

Відомо, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду.

Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.

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