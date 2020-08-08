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    У світі

    Поранена під час вибуху у Бейруті дружина посла Нідерландів померла у лікарні

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    Дружина посла&nbsp;&nbsp;була поранена вибухом, коли стояла поруч зі своїм чоловіком у вітальні їхнього будинку в Бейруті - Поранена під час вибуху у Бейруті дружина посла Нідерландів померла у лікарні
    Дружина посла  була поранена вибухом, коли стояла поруч зі своїм чоловіком у вітальні їхнього будинку в Бейруті

    Вибух завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб

    Дружина посла Нідерландів в Лівані померла в суботу після того, як була серйозно поранена в результаті потужного вибуху, що прогримів у вівторок в порту Бейрута.

    Про це повідомляє Reuters.

    55-річна Хедвіг Уолтманс-Мольєр була поранена вибухом, коли стояла поруч зі своїм чоловіком послом Яном Уолтмансом у вітальні їхнього будинку в Бейруті.

    Вибух у вівторок завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, пов’язаних з ним.

    Внаслідок вибуху за останніми даними загинули 157 осіб та близько 5 тисяч отримали поранення.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута – столиці Лівану – прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео

    Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті. Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    Як повідомлялося, внаслідок вибуху в Бейруті загинув генсек ліванської партії.

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