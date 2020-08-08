Поранена під час вибуху у Бейруті дружина посла Нідерландів померла у лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина посла була поранена вибухом, коли стояла поруч зі своїм чоловіком у вітальні їхнього будинку в Бейруті

Вибух завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб

Дружина посла Нідерландів в Лівані померла в суботу після того, як була серйозно поранена в результаті потужного вибуху, що прогримів у вівторок в порту Бейрута.

Про це повідомляє Reuters.

55-річна Хедвіг Уолтманс-Мольєр була поранена вибухом, коли стояла поруч зі своїм чоловіком послом Яном Уолтмансом у вітальні їхнього будинку в Бейруті.

Вибух у вівторок завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, пов’язаних з ним.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули 157 осіб та близько 5 тисяч отримали поранення.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута – столиці Лівану – прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео

Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті. Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху в Бейруті загинув генсек ліванської партії.