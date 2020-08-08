Поранена під час вибуху у Бейруті дружина посла Нідерландів померла у лікарні
Вибух завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб
Дружина посла Нідерландів в Лівані померла в суботу після того, як була серйозно поранена в результаті потужного вибуху, що прогримів у вівторок в порту Бейрута.
Про це повідомляє Reuters.
55-річна Хедвіг Уолтманс-Мольєр була поранена вибухом, коли стояла поруч зі своїм чоловіком послом Яном Уолтмансом у вітальні їхнього будинку в Бейруті.
Вибух у вівторок завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, пов’язаних з ним.
Внаслідок вибуху за останніми даними загинули 157 осіб та близько 5 тисяч отримали поранення.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута – столиці Лівану – прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео
Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.
Посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті. Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.
Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.
Як повідомлялося, внаслідок вибуху в Бейруті загинув генсек ліванської партії.