Міноборони тестує нову модель бронежилета

Модель спорядження вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ

Новий бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрових дій

Міністерство оборони України випробовує нову полегшену модель бронежилета для українських захисників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначає Міноборони, новий бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрових дій під час штурмових і спеціальних операцій. Вага нової броні становить від 7,5 кг до 12 кг.

Нова модель бронежилета фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах», – розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі тривають лабораторні випробування.

Нагадаємо, Оперативне командування «Захід» показало розпаковку усіх речей, які отримає людина, коли потрапить до армії. Зокрема, до списку ввійшли балістичний шоком, бронежилет, одяг, взуття тощо.

Раніше Україна сертифікувала перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.