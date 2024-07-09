Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони тестує нову модель бронежилета

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони тестує нову модель бронежилета
Модель спорядження вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Новий бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрових дій

Міністерство оборони України випробовує нову полегшену модель бронежилета для українських захисників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначає Міноборони, новий бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрових дій під час штурмових і спеціальних операцій. Вага нової броні становить від 7,5 кг до 12 кг.

Нова модель бронежилета
Нова модель бронежилета
фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах», – розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі тривають лабораторні випробування.

Нагадаємо, Оперативне командування «Захід» показало розпаковку усіх речей, які отримає людина, коли потрапить до армії. Зокрема, до списку ввійшли балістичний шоком, бронежилет, одяг, взуття тощо.

Раніше Україна сертифікувала перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

Читайте також: Чи дійсно Путін носить бронежилет? Цікавий коментар розвідки
Теги: Міноборони ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найпростіше оновити дані в застосунку «Резерв+»
Міноборони роз’яснило, що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня
6 липня, 17:58
До Білорусі прибули військові Народно-визвольної армії Китаю
До Білорусі прибули китайські військові
6 липня, 15:53
маркетплейсі Alibaba.com фляга від Taizhou Huangyan Huangyan Sigg Mold Co., Ltd, яку закуповують для ЗСУ, коштує по $3,85 (154 грн) за штуку
Фляги для ЗСУ за завищеними цінами: нове розслідування закупівель у Міноборони
26 червня, 13:14
БМП Ascod виготовляються у місті Трубія у Іспанія
Україна може отримати від Іспанії 50 новітніх БМП Ascod
25 червня, 10:59
Росіяни втратили бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
25 червня, 07:40
Морські піхотинці поповнили обмінний фонд під Вовчанськом
Морпіхи взяли в полон російського загарбника: оприлюднено відео
17 червня, 17:43
На Харківському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
17 червня, 00:10
Соціальна рекламна кампанія «Будь собою» від Міністерства оборони України спрямована на заохочення громадян долучитися до захисту своєї країни
Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій в армії
11 червня, 12:03
Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії
ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%
10 червня, 06:19

Події в Україні

Міноборони тестує нову модель бронежилета
Міноборони тестує нову модель бронежилета
Відключення світла 10 липня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 10 липня: графіки від «Укренерго»
Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту на Полтавщині
Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту на Полтавщині
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Хто обстріляв «Охматдит». Розслідувачі ідентифікували російських злочинців
Хто обстріляв «Охматдит». Розслідувачі ідентифікували російських злочинців
Повінь наробила біди на Закарпатті (фото)
Повінь наробила біди на Закарпатті (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
14K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
11K
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)
9914
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua