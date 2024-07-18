У США засуджено росіянина за контрабанду мікроелектроніки до РФ

У лютому фігурант визнав себе винним у відмиванні грошей та контрабанді мікроелектроніки зі США

У США до трьох років ув’язнення та ще трьох років перебування під наглядом засудили росіянина за контрабанду американської мікроелектроніки військового призначення до РФ. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 51-річного Максима Марченка затримали у США у вересні 2023 року. З матеріалів Мін'юсту США випливає, що росіянин керував декількома підставними компаніями в Гонконгу, де проживав постійно, — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions.

За версією слідства, Марченко разом із двома спільниками закуповував товари, зокрема, OLED-мікродисплеї для підставних фірм. Щоб приховати, що продукція призначалася Росії, кінцевими користувачами називалися Китай, Гонконг та інші.

У лютому 2024 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка повідомила, що Максим Марченко визнав себе винним у відмиванні грошей та контрабанді мікроелектроніки зі США. За словами помічника генпрокурора Метью Олсена з відділу нацбезпеки Мін'юсту, він зізнався, що вступив у змову з метою контрабанди технологій до Росії за допомогою мережі підставних компаній.

«Сьогоднішній вирок притягує пана Марченка до відповідальності за роль у закупівельному синдикаті, який направляв вироблену в США мікроелектроніку військового класу кінцевим спойого живачам у Росії, незаконно постачаючи контрольовані технології вартістю в сотні тисяч доларів. Міністерство юстиції невпинно зосереджено на ліквідації незаконних мереж закупівель, очолюваних такими особами, як відповідач, які використовують свої бізнес-навички та зв’язки для просування російської війни» , – сказав помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Нагадаємо, американський суд засудив до 21 року в'язниці колишнього співробітника Агентства національної безпеки (National Security Agency або NSA) США 32-річного Джаре Себастьяна Далка за спробу продати секретну інформацію російському агенту.