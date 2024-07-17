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Після вибуху в Дарницькому районі Києва зафіксовано загоряння

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Після вибуху в Дарницькому районі Києва зафіксовано загоряння
Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється
фото ілюстративне

За попередньою інформацією, є загоряння між житловим будинком та навчальним закладом

Після вибуху на лівому березі столиці в Дарницькому районі, за попередньою інформацією, зафіксовано загоряння. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 

«У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце», – написав міський голова.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, під час тривоги на лівому березі Києва пролунали вибухи

Як повідомлялося, в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку Києва з східної сторони.

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Теги: Київ вибух

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