Віцепрем’єр Чехії впевнений, що за вибухами боєприпасів стоїть Росія

У 2014 році у чеському Врбетіце вибухнули склади боєприпасів

«За вибухом стоять співробітники російської військової розвідки ГРУ, а саме підрозділу 29155», заявив віцепрем’єр Чехії

Чеські спецслужби та поліція не мають інших версій вибухів на складах боєприпасів у Врбетиці в 2014 році, окрім причетності до них російської ГРУ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Чеської Республіки, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек у неділю в ефірі Чеського телебачення.

«Версій у слідства лише одна. Поліція працює лише над російським слідом. За вибухом стоять співробітники російської військової розвідки ГРУ, а саме підрозділу 29155. Іншої версії немає», – підкреслив Гамачек.

Коментуючи слова міністра справедливості Марії Бенешової про те, що версій є «кілька», віцепрем’єр зауважив, що такі заяви «грають на руку комусь іншому, а не Чехії».

Раніше про те, що версій у слідства щонайменше дві – участь ГРУ і недбалість – заявив президент країни Мілош Земан, що викликало справжній «фурор» у російських пропагандистських ЗМІ.

На це Гамачек лише сказав, що Земан підтримав дії уряду з видворення з Праги 18 співробітників посольства РФ.

Як відомо, у квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.

Болгарський підприємець підтвердив, що на чеських складах зберігалася зброя для України. Крім того, в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

26 квітня країни Вишеградської четвірки висловили підтримку Чехії і засудили дії РФ.

Джерело: Укрінформ