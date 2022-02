Євробачення-2022. Що треба знати про учасницю від України

Alina Pash підпише договір із Суспільним і поїде на «Євробачення-2022» у Турин

Сьогодні, 12 лютого, у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків».

Аліна Паш отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

Як писав «Детектор медіа», компанія «Френдс Про ТВ» Олексія Гончаренка, яка відповідала за виробництво фінального концерту, також створить резервний запис виступу представника України для показу під час проведення «Євробачення-2022» в італійському місті Турин та забезпечить постановку номера на конкурсі.

Суспільне займалося організацією виступів учасників під час фіналу нацвідбору та забезпечить участь представників України у Турині.

Alina Pash представить Україну на Євробаченні-2022 з піснею «Тіні забутих предків». Це лірична композиція з фольклорними мотивами, у якій поєдналися українська та англійська мови. Назва пісні дублює назву однойменної повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського.

Нагадаємо, перед початком фіналу нацвідбору на Євробачення-2022 під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що фіналістка Нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі знаменитість пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Втім, Паш підтвердила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

Також Аліна вкотре наголосила, що завжди вважала та вважатиме Крим українським.

Аліна Іванівна Паш народилася 6 травня 1993 у селищі міського типу Буштино, Закарпатська область. Українська співачка, реперка, фіналістка шостого сезону вокального шоу «X-Фактор». З 13 років брала участь у вокальних фестивалях: «Молода Галичина», «Різдвяна зірочка», «Буковинська зірочка», «Children's Eurostar», «Веселка над Тисою», «Кришталеві Грона», «Кримські Хвилі» тощо. В 11 класі школи взяла участь у передачі «Караоке на майдані». У 2012 році проходила кастинг до дівочого гурту «Real O», пізніше працювала з гуртом «Гарячий шоколад», на бек-вокалі гурту «СКАЙ» та співачки Ірини Білик. 2013 рік – працювала з кавер-групою «Чилаут», пізніше з DJ Natalie Lorient[4] та «Elton Clapto». Першою авторською піснею, яку написали для співачки, стала «Колискова», кліп на яку зняв Володимир Твердохліб. 2015 рік– взяла участь у музичному талант-шоу «X-Фактор», де посіла третє місце. У 2017 році закінчила Київську академію естрадного та циркового мистецтв, здобувши ступінь магістра. Загалом Аліна вже встигла випустити три альбоми Pintea: Gory (2019), Pintea: Misto (2019), розМова (2021). У 2020 році артистка запустила лейбл Bitanga Blood, її співпродюсером став Андрій Іноземцев. Як заявила співачка, видавництво планує працювати з близькими за духом українськими артистами та у майбутньому організувати фестиваль на Закарпатті.

Нагадаємо, у фіналі брали участь 8 учасників, яких оргкомітет обрав із майже 300 заявок: гурт Cloudless з піснею All be alright out now, співак Michael Soul з піснею Demons, гурт Our Atlantic з піснею «Моя любов», соул-виконавець Barleben з піснею Hear My Words, гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, поп-діва Roxolana з піснею Girlzzzz, співак Wellboy з піснею Nozzy Bossy та співачка Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків».

Суддями Національного відбору Євробачення цьогоріч стали українська виконавиця Тіна Кароль,

режисер та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін, співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин, адже минулого року на Євробаченні-2021 переміг італійський музичний гурт Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники з 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня – Україна виступить у першому, а фінал – 14 травня. Італія приймає Євробачення втретє за його історію – раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

