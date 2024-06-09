На Луганщині бабуся «почастувала» окупантів пиріжками з канцелярськими кнопками

Жителька Старобільська підготувала для загарбників оригінальні «гостинці»

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області бабуся «пригостила» російських окупантів пиріжками, усередині яких заховала канцелярські кнопки. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський із покликанням на місцеві джерела.

Як пишуть Telegram-канали Луганської області, в окупованому Старобільську бабуся «почастувала» російських військових пиріжками. Ті не змогли відмовитися й узяли «гостинці». Однак коли загарбники сіли за стіл і почали ламати пиріжки, то помітили всередині канцелярські кнопки, тож ніхто не постраждав.

скріншот із соцмереж

Зазначимо, що окупанти захопили місто Старобільськ Луганської області на початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року.

Нагадаємо, що на початку травня партизанський рух «Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ та загадкові смерті десяти окупантів у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. За даними руху опору, тоді в місті загинули десять російських загарбників «у зв’язку з переданими загадковими пасочками, ковбасками і сальцем».

До слова, російська влада збирається відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, РФ створює так звані антитерористичні комісії на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Мелітополі та Бердянську.