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За час роботи українського морського коридору експортовано рекордну кількість вантажів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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За час роботи українського морського коридору експортовано рекордну кількість вантажів
Україна залишається найбільшим експортером агропродукції
фото: Telegram/Міністерство відновлення України

Cумарно було завантажено 1954 суден, які транспортували 55 млн тонн вантажів

За 10 місяців роботи українського морського коридору, який був забезпечений Об’єднаними силами оборони України було експортовано 55 млн тонн вантажів. Про це повідомляє Міністерство відновлення.

Зокрема, сумарно було завантажено 1954 суден, які транспортували 55 млн тонн вантажів. При цьому 37,4 млн тонн агропродукції було експортовано до 45 країн світу.

Постійне нарощування обсягів перевезень свідчить про ефективність функціонування Українського морського коридору, який Україна відкрила десять місяців тому самостійно, виключно за сприяння Об’єднаних сил оборони. 

«Попри постійні обстріли портової інфраструктури, Україна залишається топ експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки світу» – йдеться в повідомленні.

На цей час на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 68 суден, які експортують майже 2 млн тонн вантажів.

Як повідомлялося, за пів року роботи Чорноморського коридору, організованого Україною, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв. Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти ще понад 3 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, у березні український морський коридор запрацював у цілодобовому режимі, отримавши необхідні погодження зі Збройними силами України.

Читайте також: Україна в лютому встановила рекорд з експорту вантажів морським коридором
Теги: зерно експорт корабель

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