  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
  4. На Закарпатті жінка за $12 тис допомагала чоловікам виїхати за кордон
рус
    Кримінал

    На Закарпатті жінка за $12 тис допомагала чоловікам виїхати за кордон

    На Закарпатті затримано жінку за організацію перетину кордону військовозобов&rsquo;язаним - На Закарпатті жінка за $12 тис допомагала чоловікам виїхати за кордон
    На Закарпатті затримано жінку за організацію перетину кордону військовозобов’язаним
    фото: Закарпатська обласна прокуратура

    Жінка обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби

    На Закарпатті викрили жінку, яка обіцяла за $12 тис надати чоловікові довідку про непридатність до військової служби для перетину кордону. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

    За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканку Чопа викрито на організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

    За даними слідства, жінка за $12 тис. обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину кордону через пункти пропуску. За домовленістю, половину суми чоловік мав сплатити наперед, а решту – після успішного виїзду за межі України.

    Жінку викрили під час отримання 6 тис дол США.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділ поліції № 1 Ужгородського райуправління поліції.

    До слова, військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.

    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Офіс Генерального прокурора розслідування Україна жінка кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Закарпатті жінка за $12 тис допомагала чоловікам виїхати за кордон