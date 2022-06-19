На Закарпатті жінка за $12 тис допомагала чоловікам виїхати за кордон

Жінка обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби

На Закарпатті викрили жінку, яка обіцяла за $12 тис надати чоловікові довідку про непридатність до військової служби для перетину кордону. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканку Чопа викрито на організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, жінка за $12 тис. обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину кордону через пункти пропуску. За домовленістю, половину суми чоловік мав сплатити наперед, а решту – після успішного виїзду за межі України.

Жінку викрили під час отримання 6 тис дол США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділ поліції № 1 Ужгородського райуправління поліції.

До слова, військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.