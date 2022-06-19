  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Президент присвоїв Вадиму Сухаревському звання Героя України
рус
    Політика

    Президент присвоїв Вадиму Сухаревському звання Героя України

    Зеленський присвоїв звання Герой України командиру 59-ї ОМБр Сухаревському - Президент присвоїв Вадиму Сухаревському звання Героя України
    Зеленський присвоїв звання Герой України командиру 59-ї ОМБр Сухаревському
    фото: Офіс президента

    Зеленський розповів, що відвідав передові позиції українських військ на Миколаївщині

    Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

    Зеленський розповів, що відвідав передові позиції українських військ у Миколаївській області.

    «Поспілкувався з нашими захисниками, захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – упевнений, і по очах видно, що всі вони не сумніваються в нашій перемозі. Подякував за службу, за захист нашої держави. Подякував батькам таких хоробрих дітей. Справді дуже міцних. Вручив нагороди найкращим. Вручив орден «Золота Зірка» Герою України – полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади», – повідомив президент.

    Полковник Вадим Сухаревський з 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику.

    Нагадаємо, під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

    Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні.

    До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові звання героя Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент присвоїв Вадиму Сухаревському звання Героя України