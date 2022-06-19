Президент присвоїв Вадиму Сухаревському звання Героя України

Зеленський розповів, що відвідав передові позиції українських військ на Миколаївщині

Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

Зеленський розповів, що відвідав передові позиції українських військ у Миколаївській області.

«Поспілкувався з нашими захисниками, захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – упевнений, і по очах видно, що всі вони не сумніваються в нашій перемозі. Подякував за службу, за захист нашої держави. Подякував батькам таких хоробрих дітей. Справді дуже міцних. Вручив нагороди найкращим. Вручив орден «Золота Зірка» Герою України – полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади», – повідомив президент.

Полковник Вадим Сухаревський з 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.