30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

у цей день заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст

Заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст

30 березня в Україні і світі Всесвітній день біполярного розладу. Започаткували подію за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів. Головна мета дня полягає в підвищенні рівня обізнанності населення про людей, які мають такі розлади.

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«Біполярний розлад – не просто різка зміна настрою протягом дня. Ця проблема досить серйозна, адже вона провокує агресію та неврівноваженність людини. Біполярність з'являється через збої в роботі нейромедіаторів мозку»

Також 30 березня – День прогулянки в парку. Хоча це і неофіційне свято, але воно є досить популярним. Присвячене воз'єднанню природи і людини. Вважається, що ходьба пішки допомагає підтримувати хорошу фізичну форму, а також покращує здоров'я і самопочуття. Найбільш популярне це свято в США. Тут люди одягаються і йдуть до сусіднього парку, щоб прогулятися.

А ще 30 березня святкують День олівця. Дату обрали тому, що вона 1889 року вважалася днем народження цього писемного інструменту. Походить назва "олівець" від старої назви свинцю. Саме з цього матеріалу виготовили перший інструмент. Однак свинець був не дуже зручним, тому що залишав на папері білий слід, тому згодом було вирішено використовувати графіт. Але назва писемного інструменту вже залишилася.

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Яке сьогодні церковне свято

30 березня в церковному календарі – день пам’яті Олексія, чоловіка Божого. Жив він в Римі наприкінці IV-початку V століття. Походив зі знатної сім'ї, яка довгий час не могла зачати дитину. У віці 6 років Олексія віддали на навчання. Там він вивчав не лише риторику і граматику, але також Святе Письмо і Слово Боже. Це спонукало його відмовитися від усього світського. Олексій почав носити волосяницю і умертвляти своє тіло.

Традиції дня

Часто передостанній день березня видавався теплим, тому в народі його називали Теплий Олекса. Селяни виносили на вулицю картоплю, яку збиралися садити, змащували воза, лагодили городний і садовий інвентар. Ввечері збиралися за столом всією родиною, щоб провести зиму. За вечерею пригощалися соком берези і медом. А ще збирали перші паростки берези, вважаючи, що вони володіють лікувальною силою.

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Що сьогодні не можна робити

Батькам маленької дитини не дозволено позичати хліб, сіль і гроші, тому що можна віддати щасливу долю малюка.

Не можна прати і прибирати в будинку.

Заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст.

Прикмети

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Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода – на врожайний рік;

сніг тане активно – буде хороший сінокіс;

холодна погода –на затяжну весну;

високо летять гуси – буде снігопад.

Іменини

Зосим, Олексій, Віктор, Макар, Павло, Патрикій, Парфенон.