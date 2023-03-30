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30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
у цей день заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст

Заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст

30 березня в Україні і світі Всесвітній день біполярного розладу. Започаткували подію за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів. Головна мета дня полягає в підвищенні рівня обізнанності населення про людей, які мають такі розлади.

«Біполярний розлад – не просто різка зміна настрою протягом дня. Ця проблема досить серйозна, адже вона провокує агресію та неврівноваженність людини. Біполярність з'являється через збої в роботі нейромедіаторів мозку»

Також 30 березня – День прогулянки в парку. Хоча це і неофіційне свято, але воно є досить популярним. Присвячене воз'єднанню природи і людини. Вважається, що ходьба пішки допомагає підтримувати хорошу фізичну форму, а також покращує здоров'я і самопочуття. Найбільш популярне це свято в США. Тут люди одягаються і йдуть до сусіднього парку, щоб прогулятися.

А ще 30 березня святкують День олівця. Дату обрали тому, що вона 1889 року вважалася днем народження цього писемного інструменту. Походить назва "олівець" від старої назви свинцю. Саме з цього матеріалу виготовили перший інструмент. Однак свинець був не дуже зручним, тому що залишав на папері білий слід, тому згодом було вирішено використовувати графіт. Але назва писемного інструменту вже залишилася.

Яке сьогодні церковне свято

30 березня в церковному календарі – день пам’яті Олексія, чоловіка Божого. Жив він в Римі наприкінці IV-початку V століття. Походив зі знатної сім'ї, яка довгий час не могла зачати дитину. У віці 6 років Олексія віддали на навчання. Там він вивчав не лише риторику і граматику, але також Святе Письмо і Слово Боже. Це спонукало його відмовитися від усього світського. Олексій почав носити волосяницю і умертвляти своє тіло.

Традиції дня

Часто передостанній день березня видавався теплим, тому в народі його називали Теплий Олекса. Селяни виносили на вулицю картоплю, яку збиралися садити, змащували воза, лагодили городний і садовий інвентар. Ввечері збиралися за столом всією родиною, щоб провести зиму. За вечерею пригощалися соком берези і медом. А ще збирали перші паростки берези, вважаючи, що вони володіють лікувальною силою.

Що сьогодні не можна робити

Батькам маленької дитини не дозволено позичати хліб, сіль і гроші, тому що можна віддати щасливу долю малюка.

Не можна прати і прибирати в будинку.

Заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст.

Прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: тепла погода – на врожайний рік;
  • сніг тане активно – буде хороший сінокіс;
  • холодна погода –на затяжну весну;
  • високо летять гуси – буде снігопад.

Іменини

Зосим, Олексій, Віктор, Макар, Павло, Патрикій, Парфенон.

Теги: традиції свято

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