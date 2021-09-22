Стало зрозуміло, як Кремль реагуватиме на ситуацію із замахом на Шефіра

Якщо у країні відбувається щось, причини чого незрозумілі, потрібно послухати, що розповідають «голоси Мордору». І тоді багато що стає зрозумілим

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Шарий по горячим следам уже раскрыл покушение на Шефира. Оказалось, это дело рук Зеленского и Ермака. И тут же, в течении одного часа обитатель испанского побережья сразу выдал и второе видео, в котором привычно бросился отмазывать Кремль и высмеивать версию о российском следе.

Давно уже заметил одну закономерность: если в стране происходит что-то, причины чего не ясны, нужно послушать, что рассказывают «голоса Мордора». И тогда многое становится понятным.

В данном случае даже ждать особо не пришлось. Уже ясно, как будут использовать эту ситуацию подконтрольные Кремлю силы и кого они назначили заказчиками. Все настолько тупо и незатейливо, что даже скучно. Дальше уже понятно, что будут двигать эту тему на всех международных площадках, пытаясь сделать руководство Украины максимально токсичным и нерукопожатным для мирового сообщества.

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Джерело: блог Дениса Казанського

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