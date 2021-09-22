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    Думки вголос

    Стало зрозуміло, як Кремль реагуватиме на ситуацію із замахом на Шефіра

    Можна не сумніватися, що скоро проросійські блогери завалять ютуб своїми &laquo;експертними висновками&raquo; - Стало зрозуміло, як Кремль реагуватиме на ситуацію із замахом на Шефіра
    Можна не сумніватися, що скоро проросійські блогери завалять ютуб своїми «експертними висновками»

    Якщо у країні відбувається щось, причини чого незрозумілі, потрібно послухати, що розповідають «голоси Мордору». І тоді багато що стає зрозумілим

    Мовою оригіналу

    Шарий по горячим следам уже раскрыл покушение на Шефира. Оказалось, это дело рук Зеленского и Ермака. И тут же, в течении одного часа обитатель испанского побережья сразу выдал и второе видео, в котором привычно бросился отмазывать Кремль и высмеивать версию о российском следе.

    Давно уже заметил одну закономерность: если в стране происходит что-то, причины чего не ясны, нужно послушать, что рассказывают «голоса Мордора». И тогда многое становится понятным.

    В данном случае даже ждать особо не пришлось. Уже ясно, как будут использовать эту ситуацию подконтрольные Кремлю силы и кого они назначили заказчиками. Все настолько тупо и незатейливо, что даже скучно. Дальше уже понятно, что будут двигать эту тему на всех международных площадках, пытаясь сделать руководство Украины максимально токсичным и нерукопожатным для мирового сообщества.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Сергій Шефір Анатолій Шарій
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    Стало зрозуміло, як Кремль реагуватиме на ситуацію із замахом на Шефіра