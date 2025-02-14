На Полтавщині суд зобов’язав «спростувати» коментар… з критикою Московського патріархату

Осередки УПЦ МП продовжують активно діяти на місцях, а місцева влада саботує ухвалений парламентом закон про заборону російської церкви

У коментарях однієї з Facebook-груп місцевий мешканець розкритикував відмову осередку УПЦ МП Градизької ОТГ на Полтавщині переходити до ПЦУ, наголосивши, що протоієреєм місцевої церкви московського патріархату є батько голови селищної ради Мирослава Носи – Юрій Носа. Після цього рішенням Глобинського районного суду за позовом голови Градизької ОТГ місцевого мешканця змусили «спростувати» свій коментар та вибачитися. Про це йдеться у статті «Агенти у рясах. Коли священники УПЦ МП припинять почуватися в Україні як удома» на сайті «Ділова столиця».

Видання зазначає, що осередки УПЦ МП продовжують активно діяти на місцях, при цьому ухвалений парламентом закон про заборону російської церкви працює недостатньо ефективно через пасивність або свідомий саботаж органів місцевої влади.

«З початку війни СБУ відкрила понад 100 кримінальних проваджень щодо священників УПЦ МП. «Агенти в рясах» після трьох років війни продовжують доносити наративи Кремля до парафіян, здають позиції ЗСУ, наводять ворожі обстріли, агітують за «рускій мір». І навіть ухвалений закон не може змінити цю ситуацію. Деякі з ОТГ звертаються щодо заборони приходів УПЦ МП та відмовляються продовжувати їм оренду земельних ділянок, але є й такі, які публічно підтримують священників московського патріархату», – говориться у публікації.

Видання наводить ситуацію, що склалася у Градизькій громаді Полтавської області, де головою громади є Мирослав Носа, а його батько Юрій Носа – священник Свято-Георгіївської церкви УПЦ МП.

«У населеному пункті одночасно діють дві релігійні громади, які правлять служби у різних церквах – ПЦУ та УПЦ МП. С незадоволені ситуацією, коли неподалік від лінії фронту продовжують працювати «агенти у рясах» московського патріархату. Але місцева влада намагається усіляко уникати публічності. Зокрема, коли мешканець селища у Facebook описав ситуацію, що склалася, то незабаром з'явилося рішення суду, у якому дописувача зобов'язали видалити поширену інформацію», – зазначається у публікації.

Зокрема, згідно з рішенням Глобинського районного суду, місцевого мешканця змусили спростувати такий коментар: «Побував у Православній Українській церкві, де Священнослужитель Іван правив першу молитву за наших воїнів, за Україну в новому храмі ще незакінченому з будівництва. Так це перша ПЦУ у Градизькій ТГ. На жаль відвідувачів поки що мало. Є конкуренти УПЦ МП та її покриває голова Градизької ТГ Носа М.Ю. Папа його править в одній з церков Градизька (сімейний бізнес), брат служитель Ростовської МП». Після прийняття відповідного рішення місцевий мешканець опублікував пост із вибаченнями.