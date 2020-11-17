Вірмени почали викопувати родичів з могил і вивозити їх з Карабаху

Вірмени не впевнені, що могили їхніх родичів залишаться недоторканними

Вірмени, які жили на територіях, що контролювалися невизнаною Нагірно-Карабахською республікою, почали викопувати з могил родичів, щоб забрати їх з собою. Про це повідомляє «Sputnik Вірменія».

Зазначається, що вірмени у Карвачарі (Кельбаджарі), що тепер буде переданий Азербайджану, вважають, що могили можуть зруйнувати.

«Якби ми знали, що кладовища залишаться недоторканими ─ інша справа, але завтра прийдуть інші люди, і ми не знаємо, що вони зроблять з пам'ятниками і могилами», ─ пояснив свої дії один з жителів.

Вірмени дістають труни з могил, герметично упаковують і зверху прикріплюють маленький хрестик.

Як повідомлялося 13 листопада, влада Вірменії стверджує, що з Карабаху виїхала понад половина жителів

Раніше повідомлялося, що жителі Карабаху палять своє житло, аби не дісталось азербайджанцям.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.