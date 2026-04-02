СБУ викрила «праву руку» Кисельова: пропагандист отримав підозру

Лариса Голуб
Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності
Підозру отримав проросійський пропагандист та керівник «Україна.ру»

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність та заочно повідомила про підозру Костянтину Кеворкяну – одному з ключових ідеологів російської пропаганди на окупованому півострові. Він керує мережею ресурсів, що працюють на пряме замовлення Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, Кеворкян очолює редакцію телеграм-каналів видання «Україна.ру» у тимчасово захопленому Сімферополі. Це медіа було створене ще у 2014 році за вказівкою Кремля під керівництвом підсанкційного російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Повідомляється, що Кеворкян на сторінках пропагандистського медіа підтримує збройну агресію Росії та поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та намагається підірвати імідж країни на міжнародному рівні.

Так, наприклад, Кеворкян активно розміщує власні дописи, в яких виправдовує воєнні злочини рашистів. Також підтримує створення «Новоросії: від Одеси до Харкова» та окупацію рашистами територій України. 

Пропагандист поширює фейки про нібито масове бажання українців виїхати до РФ. Крім цього він регулярно публікує дезінформацію, якою намагається дискредитувати українських захисників та чинну владу України.

Служба безпеки України заочно повідомила Костянтину Кеворкяну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

«Главком» писав, що Росія продовжує масштабну інформаційну кампанію з дискредитації українських захисників. Цього разу ворожі ресурси поширюють вигадки про нібито вживання заборонених речовин бійцями Збройних Сил України.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що пропагандистські медіа ворога почали розповсюджувати інформацію, що група з «понад 30 українських диверсантів» під Куп’янськом нібито намагалася здійснити атаку, перебуваючи «під наркотиками». Окупанти стверджують, що у загиблих військових буцімто виявили психотропні речовини.

Нагадаємо, російські медіа поширили понад 200 публікацій спрямованих на дискредитацію безпекового співробітництва. Йдеться про безпекове партнерство між Києвом та державами Близького Сходу. Для цього ворог використовує мережу ботоферм, підробні відео світових медіа та маніпуляції навколо обміну військовим досвідом. 

