СБУ викрила «праву руку» Кисельова: пропагандист отримав підозру

Підозру отримав проросійський пропагандист та керівник «Україна.ру»

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність та заочно повідомила про підозру Костянтину Кеворкяну – одному з ключових ідеологів російської пропаганди на окупованому півострові. Він керує мережею ресурсів, що працюють на пряме замовлення Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, Кеворкян очолює редакцію телеграм-каналів видання «Україна.ру» у тимчасово захопленому Сімферополі. Це медіа було створене ще у 2014 році за вказівкою Кремля під керівництвом підсанкційного російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Повідомляється, що Кеворкян на сторінках пропагандистського медіа підтримує збройну агресію Росії та поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та намагається підірвати імідж країни на міжнародному рівні.

Так, наприклад, Кеворкян активно розміщує власні дописи, в яких виправдовує воєнні злочини рашистів. Також підтримує створення «Новоросії: від Одеси до Харкова» та окупацію рашистами територій України.

Пропагандист поширює фейки про нібито масове бажання українців виїхати до РФ. Крім цього він регулярно публікує дезінформацію, якою намагається дискредитувати українських захисників та чинну владу України.

Служба безпеки України заочно повідомила Костянтину Кеворкяну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

